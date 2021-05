Sir volley, Grbic l'erede di Heynen

Blitz di Sirci a Verona nella serata di Champions vinta dallo Zaksa

Da un coach campione del mondo con la nazionale polacca al tecnico numero uno in Europa con la sua squadra di club. La linea è tracciata in casa Sir, soprattutto quando nelle ultime ore è stata definitivamente abbandonata la pista italiana. Nikola Grbic è l’erede di Vital Heynen sulla panchina di Perugia. L'allenatore serbo ha conquistato, sabato sera a Verona, con i polacchi dello Zaksa la Champions League, la prima nella storia della squadra biancorossa. Ma le strade tra il club neo campione d'Europa e il coach sono destinate a separarsi e il futuro di Grbic sarà ancora una volta legato a doppio filo con l'Italia.

Qui ha avuto la sua prima esperienza tecnica, nel 2014, guarda caso proprio alla Sir che cominciava a gettare i semi di una crescita importante nel mondo del volley. E qui appare destinato a tornare a distanza di sette anni. Con il club perugino ormai nella elitè delle società più forti al mondo e con Grbic forte di un'esperienza consolidata dalla conoscenza di Superlega (ha allenato Verona) e del volley internazionale maturata con la nazionale serba e, per l'appunto, con lo Zaksa condotto alla vittoria in Europa dopo una cavalcata incredibile impreziosita dai successi contro le corazzate Kazan e Lube, prima della vittoriosa finale contro Trento.

E ora? Alle porte c’è il ritorno in Italia, terra amatissima da Grbic e dove ha passato gran parte della sua vita pallavolistica. Arrivato nel Belpaese, giovanissimo, a 21 anni vi è rimasto per tutta la sua lunga carriera di palleggiatore vincendo trofei su trofei prima del ritiro al termine della stagione disputata a Kazan. Ora la grande possibilità di un nuovo ritorno con un club affamato di vittorie e desideroso di riscatto dopo l'ultima stagione in chiaro scuro. Sirci, nel week end, era a Verona dove si è incontrato in mattinata con Swiderski, presidente dello Zaksa e vecchia conoscenza di Perugia. Con loro anche il procuratore del tecnico serbo. Colloquio fruttoso e in serata, dopo la partita, il presidente dei Block Devils si è complimentato con Grbic per il successo continentale. Con l'arrivo e l'ufficializzazione del nuovo timoniere (contratto biennale) anche il mercato della Sir dovrebbe subire un'accelerazione.

