Vanessa Ferrari, il bronzo agli Europei dedicato al fidanzato Simone: c'è un motivo speciale

02 maggio 2021 a

a

a

Vanessa Ferrari è una campionessa della ginnastica artistica italiana. Nata a Orzinuovi il 10 novembre 1990, Vanessa ha trascorso la sua infanzia in Bulgaria per poi trasferirsi a Capirano del Colle e a Nave. Da giovanissima si è avvicinata al mondo della ginnastica e i risultati non sono mai mancati.

Carla Signoris, prima di Crozza la delusione con un ex: "Mi tradì mentre mio padre stava morendo"

L’approdo tra i senior è arrivato nel 2006. E’ la prima azzurra, infatti, a 16 anni a conquistare un titolo iridato di ginnastica azzurra. Nella stessa competizione ha ottenuto anche due bronzi. Successi arrivati negli anni successivi sia nelle manifestazioni mondiali che continentali. La ciliegina sulla torta sarebbe una medaglia alle Olimpiadi. Tokyo è ormai vicino e l’azzurra non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca prima di riuscire a realizzare il proprio sogno. E il Giappone sembra essere l'ultima possibilità di salire sul podio dei Giochi. Dopo l’ultimo successo ha voluto ringraziare il fidanzato Simone Caprioli.

Andriy Shevchenko, dalla fuga dalle radiazioni di Chernobyl ai quattro figli con Kristen

Molto attiva sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 181mila persone. Il bronzo conquistato recentemente nel corpo libero sulle note di Bella Ciao agli Europei di ginnastica artistica di Basilea è maturato in un garage di Nave (nel Bresciano): lì Vanessa Ferrari si è allenata nei giorni in cui era positiva al Covid, nonostante la febbre, la tosse e la stanchezza. Merito della sua grande forza di volontà, della sua incrollabile determinazione e del fidanzato Simone Caprioli, che ha allestito per lei un'autentica palestra casalinga sfruttando gli spazi del salotto di casa e appunto quelli del garage. Quando si dice il sacrificio. Vanessa Ferrari è ospite domenica 2 maggio nel talk show di Rai3, Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, in collaborazione con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. L'appuntamento è appunto su Rai3 a partire dalle 20,30. A seguire Che tempo che fa Il tavolo.

Che tempo che fa, Fazio con Shevchenko e Vanessa Ferrari. Temi e ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.