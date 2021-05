Ciclismo, Brunori vince la 1a edizione della Valle del Gogna Gold Race

L'Allievo del team Fortebraccio chiude in solitaria a Casoli Guarenna

E' il momento più bello per Tommaso Brunori, alfiere degli Allievi del Team Fortebraccio che a Casoli Guarenna in provincia di Chieti pesca l'asso vincente nella corsa valida per la 1a edizione della Valle del Gogna Gold Race andando a chiudere in solitaria la partita dopo 60 chilometri alla media di 37,89. Vince Tommi Brunori a braccia alzate andando in fuga nell'ultimo tratto di corsa e lasciando agli avversari (al traguardo dopo 40 secondi) solo lo sprint per la seconda posizione. Il gruppo è regolato da Paolo Leone del Fontanafredda Sicilia, davanti a Federico Morresi e Alex Cecconi del Pedale Chiaravallese.

A suggellare l'ottima prestazione dei ragazzi guidati da Giancarlo Montedori la quinta posizione di Samuele Scappini e la sesta di Tommaso Alunni. E' un momento di grazia per Tommaso Brunori che già domenica scorsa aveva visto svanire di un soffio il successo in volata al GP Liberazione di Roma, battuto da Simone Gualdi del GS Cene.

