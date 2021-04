Nicolò Zaniolo, Chiara Nasti ufficializza: "Ci siamo lasciati". Il calciatore diventerà padre a breve, i motivi della rottura

29 aprile 2021 a

a

a

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti non sono più una coppia. Le voci si erano ricorse nei giorni scorsi e, nonostante un tentativo di smentita da parte dell'influencer napoletana, alla fine la realtà è venuta a galla. E' stata la stessa Chiara Nasti ad ufficializzare che non c'è più alcuna relazione con un messaggio pubblicato sulle sue stories Instagram: “Ragazzi ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona (così chiama Zaniolo) perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno. Infine Chiara Nasti ha sottolineato, Non stiamo più insieme quindi peace and love”.

L'ex fidanzata di Zaniolo mostra il pancione sui social

Cosa si nasconde dietro la rottura? Quali sono i motivi? E soprattutto a cosa si riferisce l'influencer quando parla delle "cose compiute dall'altra persona". Forse c'è di mezzo qualche like di troppo nel profilo di qualche altra ragazza. In ogni caso Zaniolo non ha ancora risposto. Da alcuni giorni l'attenzione del giocatore sembra incentrata sul ritorno in campo e sulla sua Roma. Ha diminuito la sua attività social. E' forse questo il motivo della rottura? Qualche giorno fa la stessa Chiara Nasti, cercando di smentire la fine della relazione, aveva detto che Zaniolo era concentrato sulla preparazione per il ritorno in campo dopo il lungo infortunio. La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo un corteggiamento ad inizio anno Zaniolo e Chiara Nasti avevano ufficializzato la loro relazione, vissuta "in diretta" sui social, sotto San Valentino. L'influencer sembrava aver fatto colpo anche sulla mamma del calciatore, Francesca Costa. Le due nelle scorse settimane erano andate a fare shopping insieme ed erano state protagoniste anche di una gara di ginnastica in diretta social.

Amore finito tra Zaniolo e Chiara Nasti? Gli indizi social

Zaniolo negli ultimi mesi è stato più volte al centro del gossip. A fine dicembre ha lasciato la sua ragazza, Sara Scaperrotta, che aspetta un bambino da lui e che in estate lo farà diventare padre. La ragazza, star dei social, sta vivendo la gravidanza da sola anche se il calciatore all'epoca disse che si sarebbe preso le sue responsabilità. Successivamente ci sono state le voci di un flirt con Madalina Ghenea poi la storia lampo con Chiara Nasti. Ora Zaniolo sembra pensare solo al calcio o al ritorno in campo. Oppure c'è un'altra?

Chiara Nasti si sfoga: "L'amore con Zaniolo non è finito. Avete voglia di farvi i c***i degli altri"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.