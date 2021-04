Manchester United-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Le scelte di Fonseca

29 aprile 2021 a

Manchester United e Roma in campo all'Old Trafford per la semifinale di andata dell'Europa League. In palio c'è la finale di Danzica in programma il 26 maggio.

La squadra di Fonseca, dopo aver superato agevolmente la fase a gironi, negli scontri a eliminazione diretta hanno fatto fuori Braga ai sedicesimi, Shakhtar Donetsk agli ottavi e Ajax ai quarti. Dzeko e compagni hanno ricevuto una carica incredibile dai propri tifosi alla partenza da Trigoria e dovranno gettare il cuore oltre l'ostacoloper per cercare un risultato positivo che favorire la sfida di ritorno all'Olimpico. La squadra di Solskjaer, invece, è uscita ai gironi dalla Champions League, e nei turni precedenti ha eliminato Real Sociedad, Milan e Granada. I Red Devils hanno perso solo una delle ultime dodici partite contro avversarie italiane in competizioni europee; l’unica sconfitta contro la Juventus nella fase a gironi di Champions League nel 2018-19. Fonseca punta forte in attacco su Pellegrini, e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Dopo aver visto allontanarsi la zona Champions in campionato, la Roma ha come obiettivo principale la vittoria dell'Europa League

La sfida dell'Old Trafford è in programma a partire dalle ore 21 e sarà visibile in diretta tv su Sky (Sky Sport 1, Sky Sport 252) e in chiaro su Tv8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go. Le probabili formazioni: MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood. (A disposizione: Grant, Henderson, Telles, Williams, Tuanzebe, Amad Diallo, Matic, Van de Beek, James, Cavani, Mata, Shoretire, Elanga). All. Solskjaer. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. (A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Santon, Kumbulla, Villar, Darboe, Ciervo, Carles Perez, Borja Mayoral). All. Fonseca. ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna).

