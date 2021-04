Juventus, Andrea Agnelli sulla vicenda Suarez: "Ha seguito tutto Paratici"

28 aprile 2021 a

a

a

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli nella testimonianza resa davanti ai pm di Perugia lo scorso gennaio nell’ambito dell’inchiesta sull’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia, ha detto che la pratica Suarez era in mano al diesse Paratici,

Suarez ammette: "Ricevuto il pdf dell'esame inviato dalla professoressa Spina"

"Paratici, come direttore sportivo, ha ampia delega nei limiti del budget assegnato. A lui compete la scelta in relazione all’ingaggio dei calciatori. Naturalmente mi informa in modo occasionale e casuale; durante le mie visite al centro sportivo capita di essere aggiornato in merito alle opportunità in corso", riporta Adnkronos citando la testimonianza del presidente della Juventus. La scorsa settimana la Procura guidata da Raffaele Cantone ha chiuso le indagini notificando l’avviso a quattro persone tra cui gli ex vertici dell’Università e l’avvocato della Juventus Maria Turco. Alla domanda dei magistrati su quando e da chi era stato informato della impossibilità di tesseramento di Suárez, Agnelli risponde: "non ricordo esattamente chi mi informò, ma ritengo per logica Paratici e questo, mi pare, avvenne al mio rientro in attività dopo un periodo di isolamento volontario che fu dovuto alla positività al covid-19 del presidente de Laurentis che incontrai all’assemblea della Lega Calcio il 9 settembre. Penso quindi che fu informato intorno al 14 settembre. Al mio rientro la società si stava già muovendo su Dzeko".

Suarez, il Riesame respinge ancora il ricorso della prof Spina contro la sospensione

Quando sono state rese note le notizie relative ai contatti tra lo staff della società, il ministro delle Infrastrutture e il ministero degli Interni in relazione alla vicenda ha chiesto spiegazioni?, chiedono i pm. "Si, ma la cosa non mi ha sorpreso, perché sono a conoscenza di rapporti personali di amicizia risalenti tra Fabio Paratici e Paola De Micheli e trattandosi di mera richiesta di informazioni sull’ufficio da contattare non mi è parso ci fosse nulla di strano", riporta ancora l'agenzia di stampa.

Caso Suarez, chiuse le indagini per l'esame truccato del bomber

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.