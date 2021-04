Gonzalo Higuain, morta la mamma Nancy: l'annuncio social del calciatore

27 aprile 2021 a

Lutto per Gonzalo Higuain che piange la morte dell'amata mamma. L'ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan, ha annunciato sui social della scomparsa della madre, Nancy Zacarìas, artista e pittrice argentina di origini palestinesi. Nancy è morta a causa di un tumore contro il quale stava combattendo ormai da 4 anni.

La donna era sposata con il calciatore Jorge Higuaín, terzino che giocò a lungo in patria prima di alcune esperienze in Europa. E durante la stagione 87/88, a Brest, in Francia, nacque Gonzalo. Da sempre legata al mondo dello sport, Nancy era figlia di Santos Zacarías, un leggendario maestro di boxe argentino e sorella di Claudio, un difensore del San Lorenzo. Da qualche mese le condizioni della donna erano peggiorate, per questo Gonzalo si era recato in Argentina nonstante il lockdown.

L'attaccante argentino Gonzalo Higuain, ex della Juventus, è approdato a settembre negli Usa, con l’Inter Miami, e qualche giorno fa ha rilasciato una intervista a ’La Nacion’.

"Ora mi sento molto felice perché ho ottenuto ciò che volevo, ovvero uscire da quella bolla di pressione, di richieste con la stampa parlava sempre di me. Qui il calcio non è una priorità, ci sono altri sport che sopportano quelle pressioni. Il campionato sta crescendo e continuerà a crescere. Ma qui le persone per strada non ti giudicano perché hai sbagliato o segnato un gol, non ti giudicano se ti buttano fuori o no. E lo stesso accade con la stampa. Quindi, vivo con calma. È un qualcosa che stavo cercando e di nuovo per me. Ora vado e mi metto in fila come chiunque altro, sono di nuovo una persona normale. A volte ti sconvolge, ma a volte dico ’quanto è bello, perché è quello che volevo vivere'. Sono molto felice della decisione che ho preso, ha affermato il bomber argentino nella recente intervista.

