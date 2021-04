Covid, De Rossi guarito dopo 37 giorni: l'abbraccio della moglie Sarah in lacrime | Foto

27 aprile 2021 a

a

a

Il Covid è finalmente alle spalle per Daniele De Rossi. L'ex bandiera della Roma, Capitan Futuro, ora nello staff azzurro del commissario tecnico Roberto Mancini, è tornato a casa dopo il ricovero allo Spallanzani e poi l'isolamento in un altro appartamento. L'annuncio è arrivato direttamente dalla moglie, l'attrice Sarah Felberbaum, sul suo profilo Instagram: "Trentasette giorni dopo”, ha scritto l’attrice nella didascalia che accompagna una tenera immagine di lei che in lacrime abbraccia il marito. Una famiglia dunque che si riunisce dopo oltre un mese.

Se papà Alberto ha continuato ad allenare la Roma Primavera, Sarah infatti si è presa cura della famiglia e dei figli Gaia (avuta dall'ex moglie Tamara Pisnoli), Olivia e Noah. De Rossi ha trascorso questo periodo in un altro appartamento, isolato, dove è stato prima e dopo il ricovero allo Spallanzani.

Covid, De Rossi: il bollettino dopo il ricovero. Ecco come sta e il messaggio della moglie

De Rossi si era appunto contagiato a marzo nel focolaio che ha colpito il ritiro della Nazionale e, tornato a Roma, è prima rimasto a casa, poi è stato ricoverato in ospedale per cinque giorni per una polmonite. Una volta migliorato è rientrato nel suo appartamento in isolamento, ma ha aspettato ovviamente di negativizzarsi prima di tornare a casa da Sarah e dai suoi ragazzi. Adesso, finalmente, può riprendere la sua vita. L’incubo è finito, come dimostra appunto la foto pubblicata dalla Felberbaum. L’attrice ha raccontato in passato di aver avuto con De Rossi un vero e proprio colpo di fulmine: per lui ha infatti rinunciato ad alcune opportunità lavorative che l’avrebbero allontanata: “Se fossi partita, avrei rinunciato a lui per la mia carriera - ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair -. Sapevo che sarebbe stato impossibile conciliare le due cose, ma Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta". In passato, tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 è stata vittima di uno stalker, un suo ex fidanzato.

De Rossi e la moglie di Inzaghi presto dimessi dallo Spallanzani. L'annuncio di del direttore sanitario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.