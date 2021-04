Diletta Leotta, il nuovo amore è Ryan Friedkin? Caccia alla foto

26 aprile 2021 a

Un nuovo amore per Diletta Leotta? Il cuore della donna sexy del calcio italiano batte per un altro uomo? E' stato Dagospia a pubblicizzare quella che era una indiscrezione che nel mondo del gossip, sia di Roma che di Milano, andava avanti già da diverso tempo. E sarebbe addirittura Ryan Friedkin, il vicepresidente della Roma, il nuovo amore della giornalista. I due avrebbero una storia da qualche tempo. Stando alle indiscrezioni raccolte, la presentatrice di Dazn e il dirigente sarebbero stati visti proprio in un hotel della capitale, anche se ancora nessuno è riuscito a scattare una "fotografia verità" e quindi per ora manca la classica "prova del bacio" che di solito inchioda i vip.

La notizia è comunque diventata subito di tendenza, visto che l'hashtag #Leotta nella giornata di oggi è stato tra i principali nei social. La splendida Diletta, catanese, classe 1991, conduttrice televisiva e radiofonica, nei giorni scorsi era finita ancora una volta al centro del gossip per la possibile rottura della storia con l'attore turco Can Yaman che pare le avesse addirittura già regalato un prezioso anello. Adesso salta fuori la nuova indiscrezione e nessuno dei due per ora ha detto che si tratti di una notizia non vera. Ma allora tutto confermato? Oppure semplicemente evitano di rispondere per non entrare nella girandola del gossip?

Probabilmente toccherà attendere qualche altro giorno, anche perché è facile immaginare che presto Diletta e il dirigente della Roma saranno prede dei paparazzi, pronti a scattare la foto del bacio. Lei dal punto di vista sentimentale è stata legata a Matteo Mammì, il nipote di Oscar, ex direttore senior della programmazione di Sky Sport. Tra il 2019 e il 2020 la storia con il pugile Daniele Scardina. Ma a febbraio è spuntata l'annunciata relazione con l'attore turco Can Yaman che sarebbe già al capolinea.

