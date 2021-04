Football americano, la storia di Ambra Marcucci: dagli Usa ai Grifoni Perugia

La giocatrice si racconta: "Gli uomini? Mi piace sfidarli in campo"

Ambra è i suoi capelli. Belli, infiniti, che fermi non ci sanno stare, che girano, a volte si intrecciano ma che poi prendono il vento e volano liberi. Li ha fatti viaggiare ovunque in giro per il mondo, dall'Italia all'Olanda, dal Portogallo agli Stati Uniti passando per l'Egitto, spinta da una passione, la stessa che da qualche tempo a questa parte l'ha riportata a Castel Ritaldi dalla sua famiglia. Ambra Marcucci è una forza della natura: alla soglia dei trent'anni ha una laurea in Psicologia e un Master nel cassetto, scrive contenuti per siti web e blog, ha lavorato come modella, ballerina e dj, ha giocato per anni a pallone ma, soprattutto, è una giocatrice professionista di football americano. "Seduta sul divano - sorride - preferisco non starci, al massimo un po' la sera se guardo la tv o leggo qualcosa. Seduta a terra invece sì, ma solo per fare yoga". Da qualche mese si allena con i Grifoni Perugia, società del capoluogo che gioca le partite casalinghe a San Sisto e che, settimane fa, l'ha tesserata.

"Una società ambiziosa che sta facendo un grande lavoro per crescere non solo come squadra - sono le parole di Ambra -, li ringrazio per l'opportunità che mi hanno dato. E un grazie ai bravissimi coach per i tanti sacrifici che fanno, pensate che alcuni abitano a Roma... Il fatto che mi abbiano aperto le porte della loro squadra è una cosa straordinaria". A San Sisto ci è finita dopo un bel girovagare: è nata ad Amsterdam da mamma olandese, Cindy Groen, e papà spoletino, Fabrizio, ex calciatore professionista e, a parte un biennio in Umbria, è cresciuta in Olanda dove a 12 anni ha iniziato a giocare a calcio. A 21 anni è volata in Portogallo per un tirocinio di sei mesi. "Poi, invece, ci sono rimasta otto anni - aggiunge Ambra -. Stavo troppo bene a Porto, ho fatto il dottorato e poi lì è scattata la scintilla". Vero colpo di fulmine. "Alcuni amici giocavano a football americano - racconta - e volevano creare una squadra di flag femminile, era l'estate del 2016, per cui mi hanno invitato per un provino.. Pensavo dovessimo giocare a tackle (la versione di contatto del football americano, ndr), sono rimasta delusa quando invece ho capito che, piuttosto che placcare, avrei dovuto prendere una bandierina attaccata alla cintura degli avversari". Da quel giorno un anno e mezzo di flag. "Ma poi sono passata al vero football - sorride - e insieme ad altre persone ho creato la prima squadra femminile del Portogallo, la Porto Dyrrs Women". A giugno 2019 è stata convocata nella Nazionale italiana femminile di tackle ed ha giocato la sua prima partita in azzurro contro la Spagna. L'anno scorso, ad aprile, poi Jeff Atkins, conosciuto come Ja Rule, rapper statunitense, e i suoi scout l'hanno ingaggiata per giocare a New York, con le Stars, nella neonata lega professionistica femminile, la Wfla, che scatterà causa Covid solo nel 2022. O, prima, con le Philly Phantomz di Philadelphia che l'hanno già invitata a giocare nel frattempo in un'altra lega. "L'estate scorsa sono tornata a Spoleto dalla mia famiglia per tre settimane - prosegue - ma non volevo restare senza football, per cui il mio coach Marc Taccone mi ha messo in contatto con Francesco Freddini dei Grifoni Perugia. E visto che in Portogallo i campionati di football non sono ripresi, Francesco mi ha proposto di allenarmi con loro. Ed eccomi qua, felicissima, in attesa di partire per gli Usa".

Tesserata come wide receiver e running back per i Grifoni, ma - visto il no della Lega a inserirla nel roster della squadra maschile biancorossa - in prestito a Le Tempeste di Milano, squadra di flag "in rosa" che proprio ieri è stata impegnata in un torneo a Varese. Nel frattempo Ambra è stata convocata anche nella Nazionale italiana femminile di flag e aspetta un'altra chiamata in azzurro per il prossimo camp di giugno. Dal 2020 fa parte, inoltre, del Team World, la selezione delle migliori giocatrici al mondo, e a gennaio scorso ha giocato in Egitto a Il Cairo nella Afcl. "Come è allenarsi e giocare con gli uomini? - si chiede e si risponde Ambra - Sono più forti fisicamente ma spesso a loro piace sfidarmi. Io accetto la sfida, solo così posso migliorare e raggiungere il mio massimo. Bisogna provare a fare sempre qualcosa in più anche se questo ci spaventa all'inizio". Anche la mamma Cindy ha smesso di spaventarsi. "Le prime volte che mi vedeva tornare a casa dall'allenamento con le ginocchia sanguinanti o con infortuni vari si preoccupava molto - chiude Ambra -, ora ha capito che il football non è uno sport violento, ma una disciplina che richiede intelligenza e un forte carattere. Ed è felice per me come mio papà Fabrizio e mia sorella gemella Martika, più 'vecchia' di me di nove minuti". Il tempo che è bastato ad Ambra, forse, per scoprire una passione.

