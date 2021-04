Lazio-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pioli senza Ibra, fiducia a Mandzukic

26 aprile 2021 a

Appuntamento con la Serie A lunedì 26 aprile all'Olimpico. In campo Lazio e Milan nel match valevole per la 33esima giornata di Serie A: si tratta di una sorta di spareggio per la zona Champions. Sfida senza ritorno soprattutto per i biancocelesti, che ritrovano Simone Inzaghi in panchina dopo la positività al Covid. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, ma conta su un rendimento in trasferta straordinario rispetto a quello casalingo. Obiettivo: dimenticare il passo falso col Sassuolo. L'ultima gara giocata a Roma risale allo scorso luglio: 0-3 con reti di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic.

All'andata Theo Hernandez regalò al 92' il 3-2 ai rossoneri, che grazie a quella vittoria chiusero al primo posto davanti all'Inter il 2020. Sono passati quattro mesi da quell'incontro e lo scenario è totalmente cambiato. Il Milan dal sogno Scudetto ora è chiamato a difendere il posto per la prossima Champions. Per la Lazio invece si tratta dell'ultima spiaggia per riagganciare il treno. Per quanto concerne appunto le formazioni, Inzaghi si affida alla formazione tipo, con Milinkovic Savic e Luis Alberto in mezzo al campo al fianco di Lucas Leiva, davanti Immobile e Correa. Dall'altra parte, out Ibra, Pioli schiera Mandzukic come terminale offensivo. Alle sue spalle il terzetto composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

Probabili formazioni. Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Simone Inzaghi. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All. Pioli. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Fischio d'inizio alle 20,45. Alle 18,30 l'altro match di giornata: a Torino i granata - a caccia di punti salvezza - ospitano il Napoli, con gli azzurri in piena corsa Champions.

