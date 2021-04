Perugia-Matelica 2-0, doppietta di Minesso. Grifo a tre punti dalla B

25 aprile 2021 a

Il Perugia vince con il Matelica e ora è a tre punti dal ritorno in Serie B. Domenica con la Feralpisalò, a cui servirà almeno un punto per chiudere al quinto posto e quindi saltare un turno play off, sarà decisiva. Molla la corsa il Sudtirol per il primo posto (1-1 con il Cesena), resta in corsa il Padova che si prende i tre punti, a fatica (0-1 a Carpi). Ancora Minesso è l’uomo del destino con una doppietta chirurgica.

Il Perugia parte forte e mette subito sotto pressione il Matelica. Un assedio senza guizzo quello dei biancorossi che sfondano spesso e volentieri sulla destra grazie alla spinta di Rosi. Prima Elia (3’) e poi Kouan (18’) non trovano la porta, così il gol arriva quando il Perugia allenta la morsa. Palla lunga di Negro per Murano, l’attaccante viene anticipato ma sulla palla vagante al limite dell’area si avventa Minesso che l’addomestica e poi scaglia un sinistro imprendibile per Cardinali: 1-0 al 27’. Nel finale del primo tempo bravo Minelli in uscita ad opporsi a Moretti.

A inizio ripresa il Perugia si presenta così come aveva chiuso il primo tempo: difesa a tre (con Rosi arretrato) e Kouan versione trequartista assaltatore. Proprio l’ivoriano si guadagna un calcio di rigore che Minesso trasforma con una bomba centrale appena sotto la traversa (49’, 2-0). Il Grifo gioca con tranquillità e anzi, sfiora, il tris più volte (Kouan al 53’, Elia al 57’ e Murano al 70’). Ma basta e avanza così. Domenica l’ultimo sforzo a Salò.

