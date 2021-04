Coronavirus, l'arbitro di basket Giovannetti premiato con la Stella d'oro del Coni

Impegnato nei palazzetti e in corsia nell'ospedale di bari. Riconoscimento anche a Silvia Marziali

24 aprile 2021 a

a

a

Grande soddisfazione per l'arbitro di basket Guido Giovannetti che ha ricevuto dal Coni la Stella d'oro al merito sportivo. Il fischietto ternano, oltre ad arbitrare nella massima competizione italiana (è stato protagonista anche nella finale di Coppa Italia) e sui parquet internazionali, in questo ultimo anno si è distinto anche per il suo impegno nella lotta alla pandemia da Coronavirus. Il 30enne Giovannetti, è medico specializzando in cardiologia all'ospedale di Bari ed ha risposto già dai primi mesi dello scorso anno alla chiamata in corsia per affrontare insieme ai colleghi dei reparti dedicati la lotta al Covid 19.

Basket A2 femminile, la Pfu perde capitan Giudice: stagione finita

Prima anche la Fiba aveva voluto riconoscere il suo impegno, ora è arrivata la prestigiosa onorificenza del Coni, che ha premiato anche Silvia Marziali, arbitro di A1 femminile e anche lei medico impegnato nella lotta alla pandemia. Per Giovannetti e Marziali ci sono i complimenti del presidente della Fip Giovanni Petrucci e del presidente Cia Stefano Tedeschi

Basket A2 femminile, Pfu Umbertide fa fuori Bolzano 64-48

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.