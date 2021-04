Ibrahimovic: "Al Milan feeling al top. Il nostro segreto è l'atmosfera. Ecco perché resto"

23 aprile 2021 a

Zlatan Ibrahimovic è felice di aver sottoscritto un nuovo contratto con il Milan. Resterà in rossonero anche nella prossima stagione ed entra nella storia come uno dei giocatori più anziani del calcio professionistico italiano. Zlatan, infatti, il 3 ottobre compirà 40 anni e continuerà a giocare almeno sino a 41. Lo svedese è entusiasta e come suo solito lo ha detto senza mezze misure in una intervista rilansciata a Milan Tv e in parte pubblicata sui social della società rossonera. "Mi sento il benvenuto al Milan grazie ai tifosi - sottolinea Ibrahimovic - ho avuto un feeling al top e provo a dare sempre il massimo, senza di loro non è facile giocare. Con 80 mila che ti acclamano e ti vogliono in campo è un'altra cosa. Quando gioco provo sempre a dare il massimo a tutti quanti. Quando sei un leader e sei un esempio fai le cose e se ti rispettano ti seguono. Non bisogna parlare tanto".

Sull'andamento della stagione ha spiegato che "abbiamo fatto bene per un anno ma ancora non è finita. Manca poco ma bisogna continuare a crederci, nulla è impossibile. Tanti hanno giudicato questo Milan ma noi in campo abbiamo lavorato e fatto sacrifici e in campo abbiamo dato tutte le risposte. Quando vinci qualcosa hai fame di vincere ancora di più". Ha parlato anche del tecnico Pioli: "Lavorare con lui è stato facile. Si parla tanto tra di noi tutti i giorni, il segreto di questa squadra è l'atmosfera, è sempre stata al top".

Secondo le indiscrezioni che sono filtrate, Zlatan Ibrahimovic ha trattato di persona il rinnovo di contratto, parlando direttamente con Paolo Maldini, ma anche con Frederic Massara e Ivan Gazidis. Quindi non è intervenuto Raiola, ma gli avvocati della sua scuderia. Questo anche per il fatto che le pretese di un atleta di quaran'anni sono ovviamente meno di un giocatore giovane. Una volta raggiunta l'intesa economica, il resto non è difficile. C'è inoltre una intensa stima tra le parti e Ibrahimovic vuole concludere la carriera proprio con la maglia rossonera.

