Francesco Totti, prima di Ilary Blasi la storia con Maria Mazza: "Ci siamo divertiti"

Francesco Totti è stato uno dei giocatori italiani più forti di tutti i tempi, campione del mondo con la Nazionale nel 2006 e capitano storico della Roma, con la quale ha vinto il terzo e ultimo scudetto giallorosso nel 2001. Per quanto riguarda la vita privata, Totti è sposato dal 2005 con la conduttrice Ilary Blasi. Il matrimonio è stato celebrato all’Ara Coeli di Roma, in diretta televisiva.

La showgirl si è fatta attendere per circa 30 minuti all’altare e ha rivelato a Novella 2000 tempo dopo: “Ero corsa nel bagno della sagrestia per fare pipì - ha confidato -. Ero incinta, che potevo fare. Indossavo un immacolato abito di Armani. Mica potevo rovinare tutto: ho dovuto spogliarmi”. Dal matrimonio sono nati tre figli: Cristian (nato nel 2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Francesco Totti e Ilary Blasi adorano trascorrere del tempo con i propri figli ed entrambi hanno dichiarato nelle interviste di non volerli lasciare sempre alle tate. Ogni giorno li accompagnano a fare sport, e trascorrono del tempo con loro. Cristian, il figlio maggiore della coppia, ha deciso di seguire le orme paterne giocando a calcio.

Totti inoltre ha parlato così di sua moglie in una vecchia intervista rilasciata a Maurizio Costanzo: “E' indubbiamente magica. Inizialmente con lei ho faticato un po’ - ha spiegato -. Era fidanzata, viveva tra Roma e Milano per cui non avevo la possibilità di conoscerla a 360 gradi. Mi ha colpito subito. Il mio fu un colpo di fulmine, per lei no. Oltre ai miei figli, è la persona più importante”.

Tra le curiosità sul suo conto, ha sempre raccontato che, se non avesse fatto il calciatore, avrebbe voluto fare il benzinaio. Prima di Ilary ha avuto altre storie. Tra queste la più nota è quella con la showgirl Maria Mazza: "Ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui - ha raccontato tempo dopo lei -. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Maria ha successivamente avuto una figlia, Sveva, da Amedeo Quagliata, noto ristoratore napoletano. Totti è ospite venerdì 23 aprile su Canale5, nella trasmissione di Pio e Amedeo, Felicissima Sera.

