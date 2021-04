Giappone, Olimpiadi a rischio: dichiarato il terzo stato di emergenza per Covid

23 aprile 2021 a

Giappone, Olimpiadi di luglio di nuovo a rischio a causa del Covid. E' stato dichiarato il terzo stato di emergenza dall'inizio della pandemia per Tokyo e tre prefetture occidentali, cioè Osaka, Kyoto e Hyogo per arginare l’aumento di contagi da coronavirus.

Lo ha annunciato il primo ministro, Yoshihide Suga, spiegando che sarà in vigore dal 25 aprile all’11 maggio. Il Giappone prova così a frenare l’aumento di contagi in vista delle Olimpiadi di luglio. L’annuncio giunge a solo un mese da quando è terminato un precedente stato d’emergenza nell’area di Tokyo. Dopo che a febbraio è stata rafforzata la legge che fissa le misure contro il Covid, stavolta le autorità possono emettere ordini vincolanti per ridurre l’orario di apertura dei negozi o chiuderli, con compensazioni per chi si attiene alle norme e multe per chi le viola. Intanto proseguono i preparativi in vista dei Giochi.

L’Italia del calcio avrà un solo rappresentante alle Olimpiadi di Tokyo. Con l’Under 21 che ha fallito la qualificazione, l’unica speranza era nella squadra arbitrale e in effetti, tra i 99 selezionati dalla Fifa (25 direttori di gara, 50 guardalinee, 20 addetti Var e arbitri di riserva) c’è anche un italiano. Si tratta di Marco Guida di Torre Annunziata, selezionato come arbitro Var. Per la prima volta in un torneo olimpico a Tokyo ci sarà il Video Assistant Referee e Guida sarà tra i 20 ufficiali di gara coinvolti. Infine è stato reso noto che il torneo di qualificazione olimpica di nuoto sincronizzato si svolgerà a Barcellona dal 10 al 13 giugno. Alle Olimpiadi di Tokyo (2-7 agosto) parteciperanno 10 squadre e 22 doppi. Le squadre qualificate sono il Giappone, la Russia, l’Australia, l’Egitto, la Cina, l’Ucraina e il Canada. Liberi tre posti. I doppi qualificati sono i 10 relativi alle squadre qualificate più Spagna, Nuova Zelanda, Sud Africa, Kazakistan e Messico.

