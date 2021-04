Jannik Sinner, vittoria a Barcellona: sconfigge Bautista Agut e vola ai quarti

22 aprile 2021 a

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Barcelona Open Banc Sabadell, Atp 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. L'altoatesino ha avuto la meglio per 7-5 (11-9), 6-2 su Roberto Bautista Agut

Il diciannovenne di Sesto Pusteria, numero 19 del mondo e undicesima testa di serie, si conferma la bestia nera di Agut, imponendosi in quasi due ore di gioco. Per Sinner si tratta del terzo successo su tre contro lo spagnolo, numero 11 del ranking e quinta testa di serie, già battuto al secondo turno di Dubai a marzo e poi in semifinale nel Masters 1000 di Miami, sempre sul cemento, tre settimane fa. Per Sinner ora la sfida contro Andrey Rublev, terza testa di serie e numero 7 del mondo: i due si sono incrociati solo una volta, sul cemento di Vienna, lo scorso ottobre, quando il giovane altoatesino fu costretto al ritiro dopo appena tre giochi.

Una bella vittoria quella di Sinner che avra così fatto felice anche la fidanzata Maria Braccini. La sexy ragazza del campione italiano - l'altoatesino ha poco più di 19 anni - un'influencere di 21 anni, è sempre molto carina con il suo campioncino anche nelle sconfitte come quando lo omaggiò dopo un ko postando il video nel quale appare Sinner che si rivolge ai presenti (e al pubblico televisivo) dopo il premio del secondo posto nel torneo di Miami. Braccini e Sinner stanno insieme dal mese di settembre scorso. Il tennista ha anche esaltato la semplicità della ragazza ("è tranquilla e non mi mette nessuna pressione"), una ragazza bellissima e che è molto seguita su Instagram dove appare anche in scatti sexy.

