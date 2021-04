Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, amore finito. Gli indizi social sulla rottura

22 aprile 2021 a

a

a

E' rottura tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti? L'amore tra il calciatore e l'influencer napoletana potrebbe essere al capolinea. La loro storia è nata sui social e sempre sui social potrebbe essere finita. Negli ultimi giorni infatti in molti hanno notato che i due non si seguono più su Instagram e soprattutto non si scambiano più messaggi affettuosi e like. Inoltre, altro indizio che fa pensare a una crisi seria, sono scomparse dai profili del calciatore della modella tutte le foto insieme.

"Non sono più fidanzati", hanno concluso molti utenti anche se in merito non è arrivata nessuna notizia dai due. Non hanno confermato e nemmeno smentito. Ora resta da capire se si tratta di un momento di crisi o se invece il fidanzamento è stato troncato. Un fulmine a ciel sereno: infatti tra i due sembrava andare tutto per il meglio e Chiara Nasti sembrava piacere anche alla mamma del calciatore Francesca Costa. Le due donne andavano a fare shopping insieme e solo qualche giorno fa si erano sfidate in una gara di plank che era stata ripresa con il cellulare e pubblicata sulle stories Instagram. Solo una crisi insomma? Sarà il tempo a dirlo.

Chiara Nasti provoca su Instagram. Zaniolo si scioglie: "Amore mio"

Non è certamente un momento facile, a livello sentimentale, per Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma solo qualche mese fa, poco prima di Natale, ha lasciato la ex fidanzata Sara Scaperrotta che aspetta un bambino da lui e che nei prossimi mei dunque lo farà diventare padre. La storia fece discutere anche perché all'epoca si era parlato di un flirt con l'influencer Madalina Ghenea, subito smentito dalla diretta interessata. Poi a inizio anno è stata ufficializzata sui social la storia con Chiara Nasti. E' tutto finito? Bisognerà aspettare per saperlo. Per il momento sbirciando sul profilo Instagram, Zaniolo sembra concentrato sul suo ritorno in campo dopo l'infortunio. Ha pubblicato una foro con la maglia della Roma: "Manca sempre meno per tornare a fare la cosa più bella del mondo, giocare a calcio per questa maglia speciale! Daje".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.