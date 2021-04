Serie A, le partite di oggi mercoledì 21 aprile: programma e orari delle dirette tv su Sky e Dazn

21 aprile 2021 a

Turno infrasettimanale di Serie A. Dopo l'anticipo vinto dalla Fiorentina in casa del Verona, oggi scendono in campo tutte le altre diciotto formazioni del massimo campionato italiano scosso dal tentativo, da parte di Juventus, Milan e Inter, di dare vita alla Superlega. Un tentativo già seppellito dopo che in primis le squadre inglese hanno fatto un decisivo passo indietro. Il programma di questa trentaduesima giornata, vede il Milan ospitare a San Siro il Sassuolo alle ore 18,30 (diretta tv su Sky Sport). Alle ore 20,45 tutte le altre partite. Su Sky Sport andranno in onda Bologna-Torino, Genoa-Benevento, Spezia-Inter, Udinese-Cagliari e Napoli-Lazio, mentre su Dazn ci saranno Crotone-Sampdoria, Juventus-Parma e Roma-Atalanta.

Se la corsa scudetto è ormai praticamente chiusa con l'Inter che, a meno di clamorosi crolli in queste ultime sette partite, deve fare ancora pochi punti per sancire con l'aiuto dell'aritmetica il trionfo, interessantissima è la corsa ai posti che valgono la zona Champions. E sotto quest'ottica il campo principale è lo stadio Maradona con il Napoli che aspetta la Lazio, così come è cruciale la trasferta a Roma dell'Atalanta. La Juventus, sepolta dalle polemiche che stanno travolgendo il suo presidente Agnelli, deve ripartire contro il Parma per complicarsi ulteriormente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: i bianconeri dopo il ko con l'Atalanta stanno rischiando davvero tanto e la panchina di Pirlo, in attesa di giocarsi la finale della Coppa Italia, traballa sempre di più. Ma occhi anche alla corsa salvezza con il Cagliari in trasferta a Udine che proverà ad accorciare il ritardo dal quart'ultimo posto.

La classifica. Inter 75 punti; Milan 66; Atalanta 64; Juventus 62; Napoli 60; Lazio 58; Roma 54; Sassuolo 46; Verona 41; Sampdoria 39; Bologna 37; Udinese 36; Fiorentina 33; Genoa e Spezia 32; Benevento e Torino 30; Cagliari 25; Parma 20; Crotone 15.

