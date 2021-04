Automobilismo, torna a settembre il Gran Premio Nuvolari

Al via l'organizzazione dell'evento in onore del grande Nivola

In pieno fermento la macchina organizzativa del Gran Premio Nuvolari 2021, la manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche promossa e ideata da Mantova Corse, che da 31 anni rende omaggio al più grande pilota di tutti tempi, il leggendario Tazio Nuvolari. Quest’anno si prospetta la realizzazione di un evento unico ed esclusivo, un vero e proprio “museo itinerante” di auto storiche con l’obiettivo, non solo di emozionare e appassionare il grande pubblico, ma anche di celebrare il mito del pilota che ha fatto la storia dell'automobilismo mondiale. Dal 16 al 19 settembre 2021 gli equipaggi affronteranno un percorso in tre tappe: 1.000 km tra le bellezze del Centro-Nord Italia, attraversando paesaggi suggestivi di Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana.

L’evento, organizzato dal 1991 da Mantova Corse, si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport, con una particolare attenzione ai protocolli della federazione sportiva nazionale. Confermati gli sponsor: Red Bull, Tag Heuer e Finservice, grazie ai quali il “Nuvolari” proporrà ai 300 concorrenti in gara provenienti da tutti e cinque i continenti un’esperienza unica ed emozionante, che intende unire il piacere del turismo più esclusivo con la sana competizione sportiva, alla scoperta di luoghi affascinanti caratterizzati da una particolare allure.

Anche quest’anno vedrà la luce il GPN Green: nuova iniziativa di ecologizzazione. L’impatto ambientale provocato dalla circolazione delle vetture storiche partecipanti all’evento verrà compensato dalla piantumazione in aree selezionate di un numero tale di alberi ad alto fusto da bilanciare l’emissione totale di CO2.

