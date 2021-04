Cagliari-Parma 4-3, gol e highlights: rimonta da urlo dei sardi. Cerri decisivo | Video

18 aprile 2021 a

Partita vietata ai deboli di cuore nel sabato sera di Serie A. All’ultimo respiro, il Cagliari centra un successo fondamentale nello scontro salvezza contro il Parma e resta aggrappato all’obiettivo. Alla Sardegna Arena è una gara mozzafiato: la spuntano i sardi per 4-3, grazie al gol al 94’ dell’ex Cerri, completando una rimonta pazzesca e spezzando la serie di sconfitte.

Gli emiliani si buttano via: poco prima dell’ora di gioco, si trovavano avanti 3-1.

Nel primo tempo la formazione di D’Aversa si porta in vantaggio con Pezzella e Kucka, reti che mettono la strada in discesa agli ospiti.

Il Cagliari resta aggrappato alla sfida con Pavoletti prima dell’intervallo.

Nella rocambolesca ripresa, Man cala il tris per i ducali prima dell’incredibile epilogo.

Marin accorcia le distanze, al 91’ Pereiro pareggia e al 94’ Cerri di testa firma il gol che può rappresentare la svolta della tormentata stagione dei sardi.

E spalanca la porte della Serie B al Parma, a cui a questo punto serve davvero un miracolo.

"La nostra strada è in salita, questa vittoria ci deve dare più consapevolezza e spregiudicatezza ma dobbiamo trovare equilibrio nelle due fasi. C’è da migliorare perché non si può sempre fare 4 gol per vincere, anche perché si rischia l’infarto. In tanti ci davano per morti ma non lo siamo, la classifica non rispecchia il valore di questi ragazzi ma se siamo qui qualche errore l’abbiamo fatto", ha commentato il tecnico rossoblù Semplici a fine match. "Questa prestazione ci deve dare consapevolezza ma farci capire che quello che stiamo facendo non è stato sufficiente e dobbiamo dare qualcosa di più, compreso il sottoscritto - ha aggiunto -. Sono contento per i ragazzi, ci abbiamo creduto fino alla fine. Affrontavamo una squadra che ha rischiato il tutto per tutto ma credo sia una vittoria meritata per le occasioni create".

