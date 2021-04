Amstel Gold Race 2021: percorso, cronotabella, orari tv e favoriti. Sfida tra van Aert e Alaphilippe

17 aprile 2021 a

Dopo la pausa forzata a causa del rinvio della Parigi-Roubaix, torna il grande ciclismo con un'altra grande classica del Nord. Dal pavè ora la carovana si sposta sulle cotes delle Ardenne, tra Olanda e Belgio. Domani domenica 18 aprile 2021 è il giorno dell'Amstel Gold Race classica olandese che apre il trittico che poi vedrà i corridori impegnati nella Freccia Vallone e infine nella Liegi-Bastogne-Liegi. Un’edizione particolare, fortemente condizionata dalle restrizioni dovute alla pandemia. I 218,6 chilometri sono previsti interamente all’interno di un circuito di 16,9 km da ripetere tredici volte con tre asperità importanti (Geulhemmerberg, Bemelerberg e Cauberg). Un circuito disegnato per gli scattisti, nell'ultimo giro - leggermente più corto - il finale non sarà esattamente sul Cauberg ma in uno strappetto dove si potrà ancora una volta attaccare.

Atteso duello tra il francese Julian Alaphilippe (Deuceninck) e il belga Wout van Aert (Jumbo): sono i due favoritissimi. Ma tra i due potrebbero inserirsi lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo), fresco vincitore dei Paesi Baschi, atteso a una importante campagna delle Ardenne, il polacco Michal Kwiatkowski (Ineos), il danese Jakub Fuglsang e il russo Alexey Lutsenko (entrambi Astana), i belgi Dylan Teuns (Bahrain) e Greg Van Avermaet (Ag2r) e lo slovacco Peter Sagan (Bora). Le speranze italiane sono affidate a Matteo Trentin (Uae) reduce da due terzi posti in due classiche come Gand-Wevelgem e Freccia del Brabante. Assente il padrone di casa Mathieu van der Poel, ultimo vincitore dell'Amstel: l'olandese trionfatore nell'ultima edizione della Strade Bianche è già proiettato alle prossime Olimpiadi da correre però in mtb.

La corsa, vinta cinque volte dall'olandese Raas e quattro dal belga Gilbert che torna proprio domani in gara dopo qualche settimana di riposo, sarà trasmessa in diretta tv dalle ore 14 in chiaro su Raisport Hd (canale 57) e a pagamento su Eurosport (Sky, canale 210). In streaming su Raiplay e su Eurosport Player e Dazn.

