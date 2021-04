Tennis, doppio colpo di Passaro a Il Cairo

In Egitto il perugino ha conquistato la finale del doppio e la semifinale del singolare

Settimana da ricordare per Francesco Passaro che ha raggiunto la finale del doppio e la semifinale del singolare sui campi in terra rossa de Il Cairo, dove si gioca il torneo Itf da 15.000 dollari. Sabato 17 aprile, il portacolori dello Junior Perugia, avrà il doppio impegno. Scenderà in campo per centrare la finale e se la dovrà vedere con il ligure Luigi Sorrentino (1048 Atp, classe 1998) e insieme a Daniele Capecchi, giocherà la finale del doppio contro la coppia formata dall’inglese Luke Johnson e l’ucraino Volodymyr Uzhylovskyi.

Nella semifinale del doppio, Passaro e Capecchi hanno battuto gli argentini Juan Ignacio Galarza e Juan Pablo Paz per 4-6, 7-5, 10-8. Tornando alla semifinale del singolare, Passaro e Sorrentino hanno centrato l’obiettivo partendo dalle qualificazioni e vincendo così 6 match. Nel tabellone principale, il 20ennne perugino (915 Atp), ha battuto il 28enne polacco Piotr Grynkowski (1090 Atp) per 7-5, 6-1, poi l'austriaco Filip Misolic (793 Atp, 19 anni) per 7-6, 7-5 e nei quarti di finale Edoardo Lavagno (22 anni e 1037 Atp) per 6-1, 6-2.

Passaro, così, bissa la semifinale ottenuta nel singolo a Rovinj (Rovigno) in Croazia, ancora in un torneo Itf da 15.000 dollari e cercherà di eguagliare il miglior risultato in carriera nei tornei Itf, ovvero la finale al torneo di Gubbio del 2019.

