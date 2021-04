Sir volley, colpo di scena: via Heynen, squadra a Fontana

Esonerato il coach belga, in panchina il vice tecnico fino al termine della stagione

Carlo Forciniti 15 aprile 2021 a

"La Sir Safety Conad Perugia comunica di aver sollevato il tecnico Vital Heynen dall’incarico di primo allenatore. A partire da domenica e fino al termine della serie di finale scudetto la squadra sarà affidata a Carmine Fontana. La società ringrazia Vital Heynen per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e gli augura le migliori fortune nel proseguo di carriera".

Con questa nota il club bianconero comunica la decisione di aver sollevato dall'incarico il coach belga e di aver affidato la panchina fino al termine della stagione a Carmine Fontana, vice di Heynen e di tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina Sir in Superlega. Il club ha deciso per l'esonero dopo la sconfitta in gara 1 con la Lube, il rendimento altalenante della squadra nell'ultimo periodo e la questione Atanasijevic, con il capitano di Perugia mestamente in panchina anche mercoledì sera.

Ora Fontana guiderà a partire da venerdì gli allenamenti che condurranno la Sir a gara 2, in programma domenica alle 18 all'EuroSuole di Civitanova Marche. Un match fondamentale per riaprire la corsa scudetto con la societò che si attende una scossa anche emotiva in seno al team dopo il cambio tecnico in panchina.

