Roma-Ajax, probabili formazioni e dove verderla in tv. Mkhitaryan vicino a Dzeko

La Roma sfida l'Ajax nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Appuntamento questa sera, giovedì 15 aprile, allo Stadio Olimpico. Si parte dal 2-1 in favore dei giallorossi di 7 giorni fa con la squadra di Fonseca che ha rimontato lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Pellegrini su punizione (facilitato da uno svarione del portiere olandese) e dal gol nel finale di Ibanez. I due gol fuori casa sono un vantaggio non da poco per i giallorossi che, tuttavia, devono ancora mettere in ghiaccio la qualificazione. A turbare i sonni dei tifosi le numerose assenze: non ci sarà Smalling e sono fuori causa anche Spinazzola (che si è infortunato all'andata), Kumbulla e Bruno Peres (squalificato) oltre al lungodegente Zaniolo. Fonseca cambierà otto uomini rispetto alla sfida di domenica contro il Bologna. I porta torna Pau Lopez protagonista della gara d'andata con un rigore parato e diversi interventi decisivi. Difesa a tre con Cristante al centro e Mancini e Ibanez ai lati. In mediana Diawara è favorito per una maglia di titolare al fianco di Veretout. Sugli esterni torna Karsdorp a destra mentre a sinistra sarà titolare il giovane Calafiori. Dietro a Dzeko saranno schierati come trequartisti Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan che ha recuperato dall'infortunio al polpaccio.

Paulo Fonseca previews Roma v. Ajax Concentrazione, determinazione, equilibrio. The boss speaks ahead of tonight! Pubblicato da AS Roma su Giovedì 15 aprile 2021

Per quanto riguarda l'Ajax la novità principale della squadra di Ten Hag dovrebbe essere la presenza tra i pali dell’ex Roma Stekelenburg. Per Ten Hag consueto 4-3-3: in difesa – da destra a sinistra – spazio a Klaiber, Timber, Martinez e Tagliafico. A centrocampo Klaassen e Gravenberch agiranno ai fianchi di Alvarez, mentre in attacco il tridente sarà composto da Antony, Tadic e Neres. Convocato, ma inizialmente in panchina Brobbey; così come Schuurs.

Queste le probabili formazioni. Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca. Ajax: Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. Allenatore: Ten Hag. Diretta tv: Ore 21 Sky (canale 252).

