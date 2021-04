Volley, Sir-Lube 1-3: gara 1 scudetto ai marchigiani

Foto: Testa

Perugia fatica in battuta e in attacco e perde il primo round. Strepitoso Simon

Salta subito il fattore campo nella serie di finale playoff. La Sir Safety Conad Perugia cade al PalaBarton in quattro set con la Cucine Lube Civitanova che si porta dunque in vantaggio nella serie al meglio delle cinque. Partita equilibrata e combattuta per i primi due parziali, poi gli ospiti prendono il sopravvento attaccando meglio (55% contro 45%) ed in generale con una fase break migliore. Perugia resta in corsa tenendosi con il servizio (6 ace contro 3) e ricevendo con buone percentuali (60% di positiva), ma risultando nei momenti importanti troppo fallosa. I bianconeri non difettano come carattere e determinazione, ma mancano in attacco dove solo la coppia centrale Russo-Solè (15 palloni vincenti in due) tiene buone percentuali offensive. Best scorer di Perugia Leon con 17 punti e nota di merito nella metà campo Sir Safety Conad per un ottimo Colaci che tiene alla grande in seconda linea, sia in ricezione (59% di positiva) che in difesa, e che si conferma anche l’anima della squadra da un punto di vista mentale. Nella metà campo Lube sontuoso Simon (21 punti con il 77% in primo tempo), eccellente Juantorena che ne mette 15 giocando una gara a tutto campo e risultando letale quando il pallone scotta, doppia cifra anche per Leal (18) e Rychlicki (13). La serie si sposta ora a Civitanova per gara 2 in programma domenica alle ore 18. Ci vorrà certamente un’altra Perugia per rimettere in equilibrio il discorso.

IL MATCH Formazione tipo per Heynen. Avvio subito equilibrato con il muro di Plotnytskyi ed il contrattacco di Ter Horst che danno il +3 ai padroni di casa (7-4). Ace di Leal, contrattacco di Rychlicki e subito parità (7-7). Maniout di Juantorena e Civitanova passa avanti (7-8). Muro a tre di Perugia (10-9). Non passa l’attacco di Leon, poi muro di Leal (11-13). Grande diagonale di Juantorena (15-18). Smash di Travica (17-18). Muro di Russo e parità (19-19). Contrattacco di Rychlicki (20-22). Leal porta i suoi al set point (22-24). L’errore al servizio di Ter Horst manda vanti la Lube (23-25). Punto a punto in avvio di secondo set. Out Juantorena (7-5). Solè mantiene le distanze (11-9). Ace di Travica con l’ausilio del nastro (14-11). Due in fila (attacco e muro) di Ter Horst (16-12). Fallo di Juantorena, poi primo tempo di Russo (18-12). Ace di Simon (18-14). Solè chiude il primo tempo, poi ace di Ter Horst (21-15). Contrattacco di Rychlicki, poi due volte Juantorena (21-19). Punto di Leon (23-20). Muro di Rychlicki, Lube a -1 (23-22). Maniout di Leon, set point Perugia (24-22). Punto in difesa di Travica ed i padroni di casa pareggiano (25-22).

Avvio dirompente della Lube con Juantorena e Simon sugli scudi (2-7). Ace di Leon (4-7). Juantorena chiude il contrattacco (5-10). Maniout di Plotnytskyi (7-10). Juantorena non ne sbaglia una (8-13). Perugia sistema il cambiopalla, ma non riesce a ricucire (12-17). Smash di Travica (16-19). Simon è un cecchino in primo tempo (18-22). Muro di Leal e set point Lube (19-24). Chiude Leal (20-25). È Leal a spingere i suoi in avvio di quarto set (5-7). Mette anche l’ace Leal (6-9). Doppio ace di Muzaj che pareggia (9-9). Simon e Juantorena fanno ripartire la Lube (9-12). Gli ospiti scappano via con un lungo break (13-19). Perugia cerca di rientrare con il muro di Solè (16-19). L’ace di Plotnytskyi porta i bianconeri a -1 (20-21). Simon con due punti avvicina la Lube al traguardo (20-24). Chiude proprio Simon (20-25).

