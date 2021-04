Atp Montecarlo, Sinner non fa il miracolo: Djokovic vince in due set

14 aprile 2021 a

Niente miracolo. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il 19enne altoatesino, numero 22 del mondo, cede al serbo Novak Djokovic, numero 1 Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 35 minuti. Era questa la prima sfida fra il numero uno al mondo e il giovane azzurro.

"Mi sono sentito alla grande nel tornare in campo, è bello giocare a casa, a Monaco dove abito, in questo club che è la mia base di allenamento da 15 anni. È stato un ottimo incontro, un ottimo primo match, Jannik è in forma, ha giocato la finale a Miami, ed oggi dovevo restare lì. Sinner è un giocatore a tutto campo, in grado di colpire alla grande su tutte le superfici, è il futuro del nostro sport, o a dire il vero forse è già il presente. Ha già fatto una finale 1000 ed è uno che si sta facendo notare alla grande nel tennis professionistico". Sono le parole del numero uno al mondo Novak Djokovic sull’italiano Jannik Sinner, dopo averlo battuto nel secondo turno del torneo di Montecarlo.

