Psg-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla in tv: ancora out Lewandowski

Serata di Champions League sia su Sky Sport che in chiaro per Canale5. Dalle 21 infatti si gioca il ritorno dei quarti di finale della massima manifestazione europea tra Psg e Bayern Monaco. Si riparte dal 3-2 per i parigini ottenuto in Germania grazie a Marquinhos e a uno straordinario Mbappè, autore di una doppietta. Per il Bayern segnarono Choupo Moting e Muller. I tedeschi cercano appunto il ribaltone ma non sarà facile, anche per via dell'emergenza. Flick infatti va a caccia dell'impresa senza Gnabry, Tolisso, Douglas Costa e Sule. Il grande assente, proprio come all'andata, è il bomber Lewandowski.

Per Pochettino out Marquinhos, mentre recuperano i due italiani Verratti e Florenzi, guariti dal Covid. "Non è certo finita, loro vorranno riprendersi quello che hanno perso in casa - ha detto il tecnico argentino ex Tottenham -. Sono molto competitivi e non si arrendono mai”. La sensazione è che sarà una partita ricca di gol. Una sorta di finale anticipata, considerando il livello all'apparenza meno elevato degli altri quarti, su tutti Chelsea-Porto. Psg-Bayern fu la finale dell'edizione 2019-20 della Champions, vinta dai bavaresi grazie a una rete di Koman nella ripresa. Ma questa volta il Psg targato Qatar vuole a tutti i costi la rivincita, per dare il definitivo assalto alla sua prima Coppa dalle grandi orecchie. E con questo Mbappè è persino doveroso riuscirci.

Queste le probabili formazioni. Psg: Navas; Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. (A disposizione: Sergio Rico, Saidani, Kehrer, Florenzi, Bakker, Pembéle, Verratti, Rafinha, Herrera, Sarabia, Kean, Nagera). All. Pochettino. Bayern Monaco: Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting. (A disposizione: Nubel, Javi Martinez, Goretzka, Sarr, Nianzou, Musiala, Stanisic, Zaiser). All. Flick. Diretta tv dalle 21 su Sky Sport 1 e su Canale5.

