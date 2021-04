Football americano, ecco il calendario del campionato dei Grifoni Perugia

Angels Pesaro e Fighting Ducks Roma le avversarie: si comincia il 9 maggio

13 aprile 2021 a

a

a

I Grifoni Perugia proseguono la fase di preparazione in vista della ripresa del campionato. La squadra di football americano perugina è stata inserita nel girone C della Terza Divisione FIDAF insieme agli Angels Pesaro e Fighting Ducks Roma. L’esordio stagionale è in programma per il 9 maggio presso l’impianto comunale di San Sisto contro la formazione marchigiana. Il torneo prenderà il via ufficialmente il 25 aprile con i Grifoni che osserveranno subito il turno di riposo.

Serie C, il Grifo dice addio al primo posto: 1-1 con la Fermana. Pesa l'espulsione di Vano

Nell’attesa di dare il via all’annata sportiva, i ragazzi del presidente Leandro Palomba hanno ricevuto la visita dell’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, che domenica 11 aprile si è recata proprio a San Sisto per un saluto e le foto di rito. “Mi complimento con la dirigenza – ha dichiarato la stessa Pastorelli – per quanto stanno facendo in questo momento così difficile. Non è facile pensare allo sport di fronte a continue restrizioni e a protocolli stringenti. Qui ho trovato una grande organizzazione e un rigido rispetto di tutte le normative legate all’emergenza sanitaria. Come amministrazione siamo orgogliosi che una disciplina così importante e in via di sviluppo a livello nazionale, sia rappresentata a Perugia dai Grifoni, quest’anno anche unica realtà e riferimento per tutto il territorio regionale. Ho avuto il piacere di conoscere anche il bellissimo volto femminile di Ambra Marcucci, valente atleta che sta impreziosendo il progetto sportivo di questa società, aprendo degli scenari importanti nella nostra città anche per il football americano tinto di rosa”.

Serie C, il Grifo torna alla vittoria: 1-0 nello scontro diretto con il Sudtirol

Il nuovo corso dirigenziale targato Leandro Palomba sta dando i suoi frutti. Nel giorno della visita dell’Assessore Pastorelli, l’intera squadra dirigenziale ha risposta presente inviando un segnale forte anche alla squadra. “Siamo contenti di aver ripreso la nostra attività – ha sottolineato il Presidente Palomba – e speriamo che nelle prossime settimane anche altre discipline possano aggiungersi a noi, magari beneficiando dell’arrivo del caldo e dei vaccini. Ringrazio sentitamente l’assessore Pastorelli per la vicinanza dimostrata in questa giornata e in generale per l’attenzione verso realtà sportive come la nostra”. Il presidente Palomba ha omaggiato l’Assessore Pastorelli con una t-shirt personalizzata dei Grifoni. La Pastorelli si è intrattenuta anche con l’atleta Ambra Marcucci e si è poi regalata uno scatto sopra la bellissima Vespa PX 125 ‘griffata’ Grifoni Perugia dal dirigente Gino Rossini e per l’occasione esposta in campo.

Perugia, Novellino sulla volata finale: "Grifo superiore al Padova"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.