Covid, Ibrahimovic scoppia la bufera. Sorpreso in un ristorante quando Milano era zona rossa

12 aprile 2021 a

a

a

Zlatan Ibrahimovic "pizzicato" a pranzo con un gruppo di amici in un ristorante milanese, "Tano passami l'olio" e quindi in piena zona rossa. Lo scrive Fanpage.it, che pubblica anche delle foto del fuoriclasse rossonero a tavola in compagnia.

Il Covid non batte la prostituzione, il mercato del sesso è solo cambiato

Tra i presenti, stando a quanto apprende Fanpage.it, c'era anche l'ex calciatore del Milan Ignazio Abate. Lo stesso chef, Tano Simonato, ha confermato il convivio al sito, a sua volta allertato da una fonte anonima che ha fornito immagini e dettagli: "Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d'ore e poi se ne sono andati a casa. È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me se non ci vediamo da altri amici. Non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino". La fonte di Fanpage però afferma che il conto è stato di 300 euro a testa. Zlatan Ibrahimovic "ha commesso ovviamente una leggerezza", essendo in zona rossa, ma non è andato a pranzo. L'attaccante del Milan, apprende l'Adnkronos da fonti vicine al club -che ancora non ha preso una posizione ufficiale sulla presenza di Ibra nel locale 'Tano passami l'olio' di Milano, rivelata a Fanpage.it da una fonte anonima con tanto di foto- "è stato un'ora a parlare di lavoro, ha raggiunto degli amici in questo ristorante, ma non ha pranzato".

Speranza ha paura. E lancia la controffensiva mediatica

Lo stesso ristoratore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ha dato la sua versione: "Ibra, Ignazio e un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d'ore e poi se ne sono andati a casa. È stata una cosa tra amici. Siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me se non ci vediamo da altri amici. Non hanno pranzato, abbiamo bevuto un bicchiere di vino". Alla domanda sul perché il locale fosse comunque aperto in zona rossa, l'uomo avrebbe risposto così: "Ma quale pandemia, ma la smettete di rompere con sta pandemia?". Anche secondo fonti vicine al giocatore rossonero, non si sarebbe trattato di un pranzo ma di un incontro privato.

Covid, altri 358 morti e 9.789 nuovi casi in Italia. Tasso positività scende al 5,1%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.