Elisabetta Canalis hot, stesa sul divano in bikini e stivali: arriva il commento di Arisa | Foto

Elisabetta Canalis da togliere il fiato. La showgirl, modella ed ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower, una foto ad alto tasso di sensualità. Direttamente dalla sua casa di Los Angeles, Elisabetta appare in costume, con stivali d'ordinanza, praticamente mezza nuda distesa sul divano, mostrando un fisico perfetto, super sexy come sempre.

La didascalia che accompagna l'immagine a tinte hot è: "Quale canzone vi ha tenuto più compagnia negli ultimi mesi?". La risposta però passa in secondo piano davanti a una foto del genere. Anche se l'amica Arisa le ricorda una canzone e allo stesso tempo le fa un complimento: "La più bella del mondo", il suo commento, parafrasando la celebre canzone di Raf. Ma la più bella del mondo, vedendo questa foto, sembra essere proprio Elisabetta Canalis. L'ex Velina è da poco tornata negli Stati Uniti dove vive da anni con la sua famiglia composta dal marito Brian Perri e dalla figlia Skyler Eva; non è nuova ovviamente a simili scatti. Il precedente l'aveva immortalata sempre con sguardo sensuale e un vestitino nero che non ha nascosto alcuni dettagli davvero piccanti, come il capezzolo ben in vista che ha mandato in visibilio i fan.

La Canalis negli ultimi tempi tuttavia ha rivisto la famiglia in Sardegna, gli amici a Milano ed è andata a Roma per impegni di lavoro. Ora è appunto rientrata a Los Angeles per le feste e insieme al marito Brian Perri e alle amiche ha avuto pure il tempo in una circostanza di scatenarsi in piscina con addosso un bikini da urlo. Bikini oggetto quindi della foto su Instagram pubblicata domenica 11 aprile. Una immagine che ha mandato in delirio i suoi fan.

