Pelè a Che tempo che fa: "Chi più forte tra me e Maradona? Per Dio siamo tutti uguali" | Video

Grande ospite a Che tempo che fa, il talk show di Rai3 condotto da Fabio Fazio, nella puntata di domenica 11 aprile. Tra i passaggi più significativi c'è senza dubbio quello relativo all'omaggio di Pelè a Maradona, morto nel novembre scorso: "Scherzavamo fra di noi quando ci incontravamo negli aeroporti, per esempio, in un torneo, in Europa - ha ricordato -. Sempre scherzavamo sul fatto di chi fosse il migliore, ma per Dio siamo tutti uguali".

Durante l'intervista, Pelè ha parlato nel dettaglio di calcio brasiliano, a cominciare dalla ginga: "E' un movimento, portato nel calcio quando nessuno sapeva ancora cosa fosse, di un ballo, della samba, brasiliano. Quando sono iniziati i dribbling nel calcio, in Brasile noi avevamo grandi giocatori e le persone iniziavano a dire ‘guarda! E' la ginga’.”, ha spiegato. Per lui anche un messaggio d'affetto di Rivera, suo rivale con l'Italia: "Ringrazio Rivera perché tutte le volte che parla io mi commuovo - ha spiegato -. Rivera ha detto sempre queste cose su di me. Lui giocava contro di me e mi ha sempre elogiato. E' una cosa molto emozionante". Spazio pure ai ricordi: "Mio padre è l’unico cannoniere - ha rivelato - che è riuscito a fare più gol di Pelé di testa. Ha fatto 5 gol di testa in un’unica partita, il suo soprannome era Dondinho. Quindi il mio papà era un grande giocatore, un grande cannoniere".

Infine un messaggio di umanità da parte di Pelè, capace di andare oltre il calcio: "Abbiamo avuto nella nostra epoca persone molto importanti, Kennedy, Mandela, altri atleti, del Mondo intero, è difficile citarne uno e dire ‘questo è stato il più importante per me’ - ha sottolineato -. Tutti sono stati importanti, con tutti loro ho vissuto momenti importanti". Un'intervista, l'ennesima per Fabio Fazio durante questa stagione, che resterà negli annali di Che tempo che fa.

