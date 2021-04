Turris-Ternana 0-1, vittoria e record di punti in serie C

Foto: principi

Segna Vantaggiato e sono 87 punti: superato il Foggia (85) nella stagione 2015-16

Michele Fratto 11 aprile 2021 a

Non c’è niente da fare, i record sono fatti per essere battuti. E quando succede, ci si deve solo alzare in piedi e applaudire. La Ternana espugna anche il campo della Turris grazie a una rete di Vantaggiato e griffa il record di punti conseguiti su singola stagione in tutta la storia della Serie C. Mai nessuno come la Ternana. L’importante sarà anche la promozione, e su questo non c’è ombra di dubbio, ma acquisirla scolpendo il proprio nome in cima a tutte le altre assegna al tutto un gusto particolare. I tre punti di ieri a Torre del Greco consegnano, dunque, questa speciale menzione alla formazione del presidente Stefano Bandecchi, che supera nel computo totale il record detenuto fino a non più di quarantotto ore fa dal Foggia. Ottantasette punti in trentaquattro partite che assomigliano sempre più a un Everest difficilmente scalabile dalle generazioni future. Montagna pronta ad innalzare ancor di più la vetta, dal momento che la Ternana potrebbe chiudere il campionato a quota novantatré punti. Fantascienza pura.

Non è stato un weekend come gli altri quello appena trascorso dai rossoverdi. La gara del Liguori è stata anticipata da ore preoccupanti circa la presenza di un focolaio nello spogliatoio dei padroni di casa. Otto positivi non sono stati sufficienti al rinvio. Come da protocollo, tamponi per il gruppo squadra campano a quattro ore dal fischio d’inizio. Nessuna presenza di altri casi per cui, si gioca. E la partita per larghi tratti è stata come tutti se la aspettavano. Una Ternana a marce ridotte, comunque più che sufficiente per tenere a bada le avversarie del girone, e una Turris con la voglia di strappare punti all’inarrestabile capolista. E così è stato nella prima frazione.

Celli colpisce di poco a lato, poi la Turris si affaccia in avanti. Prima Da Dalt e poi Giannone si fanno vedere dalle parti di Casadei, esordio stagionale per il terzo portiere, in azioni terminate con un nulla di fatto. La grande chance, invece, capita alla Ternana: assist geniale di Falletti, gol praticamente impacchettato, ma Raicevic in area colpisce debole. Si va al riposo. Nella ripresa, la Ternana controlla e la Turris pensa che un punto contro il carro armato rossoverde non sia per niente da buttare. Fino all’ingresso di Daniele Vantaggiato. Perché alla fine gli attaccanti potranno anche sgomitare, aiutare la squadra, ma il loro mestiere è fare gol. E Vantaggiato in carriera non ha mai smesso di timbrare il cartellino. Kontek verticalizza, Damian pesca Ferrante. Velo dell’italo argentino in area con Vantaggiato che si esibisce in uno stop e tiro rapido sufficiente a battere Barone. Dodici gol in campionato per il brindisino. Forcing finale della Turris infruttuoso e altra vittoria in trasferta per le Fere. Eguagliati così i numeri del Venezia 2016\2017 di Filippo Inzaghi a quota 46 punti e 13 vittorie in trasferta. Niente male davvero. Altro record finito nel mirino. Perché, come insegnano dagli States, battere i record ha sempre un gusto particolare.

