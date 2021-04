Pelè, mogli e amanti: sette figli. "Ma non sono stato un buon padre, ho lavorato troppo"

11 aprile 2021 a

Pelè è stato probabilmente il giocatore più forte di tutti i tempi. Insieme a Maradona, ha segnato il mondo del calcio per sempre. Nato il 23 ottobre del 1940 a Tres Coracoes in Brasile, Pelè (nome integrale Edson Arantes do Nascimento), è figlio di João Ramos do Nascimento, anche lui giocatore professionista, considerato uno dei migliori colpitori di testa dell’epoca. La madre invece Celeste pare sia stata una straordinaria donna di casa, dedita interamente alla cura della famiglia. Le donne in generale hanno del resto giocato un ruolo chiave nella sua vita. Proprio relativamente alla sua vita privata, il 21 febbraio 1966 Pelé ha sposato Rosemeri dos Reis Cholbi.

Dalla loro relazione nasceranno tre figli e la storia d’amore si concluderà nel 1982 quando i due divorzieranno. Tra il 1981 e il 1986 è stato poi legato a Maria da Graça Meneghel, conosciuta con lo pseudonimo Xuxa, conduttrice televisiva, attrice, cantante e imprenditrice brasiliana. A 53 anni, il 30 aprile 1994, Pelé si è sposato con la psicologa e cantante gospel Assiria Seixas Lemos, 34 anni. Anche qui però arriverà poi la separazione. Dal 2010 Pelé è sentimentalmente legato a Marcia Cibele Aoki (41 anni), un’importatrice giapponese-brasiliana di attrezzature mediche incontrata a New York. I due si sono sposati nel 2016. “Non sono stato un buon padre - ha rivelato in una intervista del 2005 dopo l'arresto di uno dei figli, Edson Edinho Cholbi do Nascimento -. Forse perché lavoravo troppo non mi sono mai reso conto di quello che succedeva vicino a me”. Nonostante questo il calciatore ha avuto ben sette figli, probabilmente in virtù di una vita sentimentale particolarmente avventurosa. Con Rosemeri Cholbi ebbe due figlie Cristina e Jennifer Kelly e un figlio, l’ex portiere Edinho, dalla seconda moglie, la psicologa Assiria Seixas Lemos, ha invece avuto due gemelli Joshua e Celeste, ora 17enni. Un’altra figlia, Sandra Arantes, purtroppo scomparsa nel 2006: era nata dalla relazione con la sua ex collaboratrice domestica Anizia Machado. Anche la settima figlia è nata al di fuori del matrimonio: Flávia Christina Kurtz Nascimento è infatti figlia del calciatore e di Lenita Kurtz, giornalista. Insomma, una vita turbolenta, che non ha tuttavia minimamente intaccato la sua storia da fenomeno del calcio.

