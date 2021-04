Dazn down durante Inter-Cagliari, tifosi inferociti: commenti ironici da Savino e Ziliani | Foto

11 aprile 2021 a

Clamoroso disservizio per Dazn durante Inter-Cagliari, il lunch match di domenica 11 aprile valevole per la trentesima giornata di campionato di Serie A. Problemi sulla piattaforma con diversi telespettatori connessi in streaming in tutta Italia che non sono riusciti a vedere il lunch match di serie A (si era appena concluso il primo tempo sullo 0-0) per problemi di natura tecnica, con tanto di protesta sui social.

Dazn ha cercato di placare la rabbia dei tifosi con un post su twitter: "Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da App. Stiamo lavorando per risolverlo", ha scritto sui suoi canali social l'azienda. Sull’argomento è intervenuto il Codacons, che in una nota chiede "immediati rimborsi in favore di tutti gli abbonati per l’impossibilità di fruire del servizio acquistato". Nella ripresa la piattaforma ha ripreso in qualche modo a funzionare, ma anche i tifosi vip nerazzurri non hanno lasciato passare la vicenda: tra questi anche il noto conduttore televisivo e radiofonico, Nicola Savino.

Altro post ironico sul guasto all'App di Dazn è arrivato dal giornalista Paolo Ziliani, che ha fatto vedere la visuale offerta da Dazn, con l'immagine che si caricava senza successo.

Ulteriori fonti contattate da LaPresse, spiegano che i problemi non sono stati legati alla connettività o alla rete internet ma semplicemente ad alcune funzionalità dell’app di Dazn. Piattaforma che ha tra l'altro acquistato i diritti televisivi della Serie A in esclusiva su sette partite su dieci per le prossime tre stagioni. Questi avvenimenti non sono per nulla nuovi e se accadessero pure dalla prossima stagione, la rabbia dei tifosi sarebbe ulteriormente difficile da placare. Intanto, almeno i tifosi dell'Inter, si sono successivamente calmati grazie alla vittoria della loro squadra, l'undicesima di fila, che continua il suo viaggio a grandi passi verso lo Scudetto.

