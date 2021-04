Parma-Milan 1-3, gol e highlights: Rebic, Kessié e Leao stendono gli emiliani. Espulso Ibrahimovic | Video

10 aprile 2021 a

a

a

Il Milan d'esportazione è incontenibile e a Parma conquista la tredicesima vittoria lontano da San Siro, portandosi a -8 dalla capolista Inter, in attesa del match dei nerazzurri contro il Cagliari. I rossoneri tornano al successo dopo il mezzo passo falso casalingo contro la Sampdoria e rafforzano comunque il secondo posto in classifica dietro all’Inter; 3-1 a Parma, nonostante l’espulsione di Ibrahimovic che lascia i compagni in dieci a mezz’ora dalla fine e complica un match sin lì dominato. A decidere la sfida del Tardini sono Rebic, Kessiè e Leao in gol all’8’, al 44’ e al 95’; per i padroni di casa rete della bandiera di Gagliolo al 21’ della ripresa. In classifica i rossoneri salgono a quota 63, appunto -8 dai cugini nerazzurri e +4 sulla Juventus terza, gli emiliani restano penultimi a quota 20. Vantaggio della squadra di Pioli al minuto 8: grande giocata di Ibrahimovic che riceve sui 30 metri, salta un uomo e serve Rebic al limite: bel movimento spalle alla porta del croato per entrare in area e poi destro preciso sotto la traversa.

Al 44’ raddoppia il Milan. Scambio tra Ibrahimovic e Hernandez al limite dell’area, tocco del terzino francese per Kessié che può calciare da posizione centrale, preciso rasoterra che supera Sepe.

In avvio di ripresa Donnarumma, praticamente inoperoso nella prima frazione, compie un prodigioso doppio intervento, prima con un grande riflesso su un colpo di testa in area di Conti, poi è velocissimo in uscita sulla ribattuta a colpo sicuro di Pellè. Al 15’ rossoneri restano in dieci per l’espulsione di Ibrahimovic, cacciato dal campo per proteste. Lo svedese si era lamentato con Maresca per un fallo subito da Kucka. L’espulsione cambia l’inerzia del match con i crociati che prendono coraggio e accorciano le distanze al 21’: palla alta per Pellè sul secondo palo, sponda in mezzo e Gagliolo mette in rete.

Nel finale il Parma preme ma senza creare grandi pericoli al Milan che al 50’ trova il tris in contropiede: Dalot sprinta e serve un assist perfetto a Leao, tutto solo contro Sepe, non sbaglia l’uno contro uno e chiude i giochi. Vittoria convincente, unica nota stonata il rosso a Ibra. Domenica 11 aprile tocca a Inter e Juve.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.