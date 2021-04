Parma-Milan: probabili formazioni, orario e diretta tv. Le scelte di Pioli

10 aprile 2021 a

Il Milan prova a ripartire contro il Parma (oggi sabato 10 aprile ore 18 allo stadio Tardini): da una parte il dovere di provare a mettere un minimo di pressione all'Inter anche se ormai i cugini nerazzurro hanno buona parte dello scudetto in tasca, dall'altra una vittoria serve per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League.

Le due squadre lottano per obiettivi differenti perché ai ducali servono punti per non retrocedere. Il Diavolo è reduce dal pareggio interno contro la Sampdoria, e più che guardare avanti, l'Inter capolista è a +11, deve guardarsi indietro. Gli emiliani, invece, sono invischiati nella lotta per non retrocedere. Solo tre le vittorie fin qui in campionato: Verona e Roma in casa e Genoa in trasferta. Dopo un lungo filotto di risultati utili consecutivi, dopo il ko del 6 gennaio contro la Juve, il Milan di Pioli ha un po' tirato il freno a mano, conquistando "soli" 23 punti in 13 partite. I rossoneri hanno trovato il gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro il Parma: risale infatti al marzo 2010 l’ultima gara in cui il Milan non ha segnato al Tardini in campionato, con Leonardo in panchina.

Parma-Milan sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) oltre che . Inoltre sarà disponibile anche in su streaming sulla piattaforma Sky Go. Le probabili formazioni. PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellé, Gervinho. (A disposizione: Colombi, Laurini, Bruno Alves, Grassi, Osorio, Valenti, Dierckx, Zagaritis, Brugman, Busi, Camara, Cornelius). All. D'Aversa. MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. (A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Tonali, Meitè, Castillejo, Krunic, Brahim Diaz, Hauge, Leao, Mandzukic). All. Pioli. ARBITRO: Maresca di Napoli.

