Roma, infortunio muscolare per Spinazzola. Subito accertamenti, i tempi di recupero

La Roma torna a sorridere dopo la vittoria nella gara d'andata dell'Europa League contro l'Ajax che si è giocata giovedì sera, 8 aprile, all'Amsterdam Arena. Ma a rovinare in qualche modo il successo in rimonta, 2-1, dei giallorossi è l'infortunio muscolare che ha costretto Leonardo Spinazzola a lasciare il campo durante il primo tempo. Fino alla sostituzione il laterale sinistro giallorosso era stato il migliore in campo e aveva già spaccato in due la difesa olandese in almeno tre occasioni con le sue discese. Proprio durante una di queste, poco prima di servire Dzeko, ha sentito un fastidio alla coscia.

Ha provato a rientrare in campo dopo l'intervento dei medici ma non riusciva a correre ed è stato necessario il cambio. Un bel guaio per i giallorossi che hanno l'infermeria già piena. Il terzino di Foligno, inoltre, in questa stagione è assolutamente il giocatore della Roma più brillante.Nelle ultime settimane, come hanno dimostrato anche le prestazioni in nazionale, è stato imprendibile. Per l’esterno si tratta di un problema muscolare al flessore sinistro, la cui entità andrà verificata con degli esami. Il fatto che Spinazzola abbia provato a rientrare in campo rincuora i giallorossi, che sperano di non dover perdere troppo a lungo il proprio esterno sinistro, pedina imprescindibile per Fonseca.

Al rientro dall'Olanda sono previsti degli accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio. Il club giallorosso spera in un semplice risentimento. In questo caso l'esterno potrebbe tornare a disposizione già per la partita contro l'Ajax. Discorso diverso invece nel caso di una lesione: a quel punto lo stop sarebbe più lungo. Un mese almeno. Resta inteso, come hanno già sottolineato dallo staff giallorosso, che il terzino non sarà in campo per la gara di campionato in programma domenica contro il Bologna. L'obiettivo è riaverlo per la gara di ritorno con l'Ajax in programma giovedì 15 aprile.

