Da Torino a Perugia e Foligno: le città del Giro illuminate di rosa

Giovedì ad un mese dalla Grande Partenza del Giro d'Italia 104, le città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato di rosa i simboli che le rappresentano, dai monumenti alle piazze, passando per le vie e i luoghi più caratteristici. Enel, sponsor della Maglia Rosa, è anche partner di questa iniziativa. Il Giro d'Italia, organizzato da RCS Sport, partirà l'8 maggio da Torino, per concludersi a Milano il 30 maggio. Torino e la Regione Piemonte tornano così ad ospitare la Grande Partenza della Corsa Rosa a 10 anni di distanza dall’ultima volta, e in occasione del 160° Anniversario dell’Unità d’Italia.

Questi, tappa per tappa, sono i monumenti che si sono illuminati di rosa: 1ª tappa – 08/05/2021 – Torino - Torino (ITT): la Mole Antonelliana. 2ª tappa – 09/05/2021 – Stupinigi (Nichelino) - Novara: la Cupola di San Gaudenzio a Novara. 3ª tappa – 10/05/2021 – Biella - Canale: il Battistero a Biella e il Campanile della Chiesa Parrocchiale di San Vittore a Canale. 4ª tappa – 11/05/2021 – Piacenza - Sestola: Palazzo Farnese a Piacenza e la Rocca di Sestola. 5ª tappa – 12/05/2021 – Modena - Cattolica: Palazzo Ducale a Modena e la Fontana delle Sirene a Cattolica. 6ª tappa – 13/05/2021 – Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno: Abbazia di San Vittore delle Chiuse (Grotte di Frasassi) e Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno. 7ª tappa – 14/05/2021 – Notaresco - Termoli: Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli. 8ª tappa – 15/05/2021 – Foggia - Guardia Sanframondi: la Fontana del Sele a Foggia e il Castello Medievale di Guardia Sanframondi. 9ª tappa – 16/05/2021 – Castel di Sangro - Campo Felice: Basilica di Santa Maria Assunta a Castel di Sangro e la pista da sci di Campo Felice. 10ª tappa – 17/05/2021 – L'Aquila - Foligno: il Duomo di L'Aquila e il Ponte di Porta Firenze a Foligno.

11ª tappa – 19/05/2021 – Perugia - Montalcino: la Fontana Maggiore a Perugia e la Fortezza di Montalcino. 12ª tappa – 20/05/2021 – Siena - Bagno di Romagna: Fonte Gaia (Piazza del Campo) a Siena e la Fontana delle Terme a Bagno di Romagna. 13ª tappa – 21/05/2021 – Ravenna - Verona: la Tomba di Dante Alighieri a Ravenna e il Balcone di Giulietta a Verona. 14ª tappa – 22/05/2021 – Cittadella - Monte Zoncolan: Porta Bassano a Cittadella e il Palazzo del Comune di Sutrio. 15ª tappa – 23/05/2021 – Grado - Gorizia: la Casa della Musica di Grado e il Castello di Gorizia. 16ª tappa – 24/05/2021 – Sacile - Cortina d'Ampezzo: il Campanile del Duomo di San Nicolò a Sacile e il Campanile di Cortina d'Ampezzo. 17ª tappa – 26/05/2021 – Canazei - Sega di Ala: il Sass Pordoi e la malga di Sega di Ala. 18ª tappa – 27/05/2021 – Rovereto - Stradella: la Campana dei Caduti a Rovereto e la Basilica di San Marcello in Montalino a Stradella. 19ª tappa – 28/05/2021 – Abbiategrasso - Alpe di Mera: i Campanili di Abbiategrasso. 20ª tappa – 29/05/2021 – Verbania - Valle Spluga (Alpe Motta): il Palazzo del Comune a Verbania e la Statua di Nostra Signora d'Europa sull'Alpe Motta. 21ª tappa – 30/05/2021 – Senago - Milano (ITT): il Municipio di Senago e Palazzo Marino a Milano.

