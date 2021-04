Tennis, serie B2 maschile: è derby tra lo Junior e il TC. Perugia

Sorteggiati gironi e calendario del campionato nazionale

Ufficializzati gironi e calendari del campionato nazionale di serie B2 maschile, al quale dopo la promozione ottenuta parteciperà anche lo Junior Tennis Perugia di capitan Andrea Lepri. I gialloblù sono stati inseriti nel girone 7 insieme a Circolo Tennis Pontedera, Circolo Tennis Lucca, Circolo Tennis Giotto Arezzo, Tennis Club Italia Forte dei Marmi, Tennis Club Perugia, Tennis Club Viterbo. Il debutto dello Junior è fissato per domenica 16 maggio in casa contro i toscani del Ct Pontedera. Il club di via XX settembre prenderà parte successivamente in autunno anche alla grande avventura della serie A1, dopo la straordinaria promozione ottenuta nello scorso agosto.

Per quanto riguarda il regolamento della serie B2, la prima classificata di ogni girone salirà direttamente in B1. Le seconde classificate disputano un tabellone playoff sorteggiato con formula di andata e ritorno per decidere le ulteriori quattro squadre che otterranno la promozione al campionato di Serie B1 nel 2022. Giocano la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate nei gironi. Le terze classificate mantengono il diritto alla partecipazione alla serie B2 nel 2022. Le quarte e quinte classificate disputano un tabellone playout sorteggiato con formula di andata e ritorno (incontro di ritorno in casa della quarta classificata) per decidere le ulteriori otto squadre che manterranno il diritto alla partecipazione alla serie B2 nel 2022. Le seste e settime classificate retrocedono direttamente. La formazione di serie B2 dello Junior Tennis Perugia è composta da Tomas Gerini, Gilberto Casucci, Andrea Militi Ribaldi, Davide Natazzi, Emanuel Fiorentini, Federico Cecconi, Andrea Cavicchi. Capitano-giocatore Andrea Lepri.

Calendario Fase a Gironi Serie B2 maschile girone 7 Domenica 16 maggio: Junior Tennis Perugia- Ct Pontedera

Domenica 23 maggio: Ct Lucca – Junior Tennis Perugia. Domenica 30 maggio: Tc Viterbo – Junior Tennis Perugia. Mercoledì 2 giugno: Junior Tennis Perugia - Ct Giotto. Domenica 13 giugno: Tc Italia – Junior Tennis Perugia. Domenica 20 giugno: Junior Tennis Perugia - Tc Perugia.

