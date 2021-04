Roma, dedica speciale dopo il gol all'Ajax per Ibanez. La compagna Bruna: "Volerai sempre più in alto"

09 aprile 2021 a

E' stato il protagonista della vittoria della Roma giovedì 9 aprile all'Amsterdam Arena nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Roger Ibanez, difensore brasiliano, ha siglato il gol del 2-1 giallorosso. Una rete che in vista della partita di ritorno all'Olimpico in programma il 15 aprile. Dopo la rete il difensore è corso verso la telecamera facendo il segno del cuore. Tutti sanno che era rivolto alla sua compagna Bruna Kisner che a dicembre lo ha fatto diventare padre di una bella bambina.

Il loro legame è solidissimo come dimostra anche la dedica speciale che la compagna ha voluto pubblicare su Instagram per celebrare il suo gol: "Quanto é bello vederti volare in alto amore mio, sono molto fiera del tuo tragitto e so che tu meriti questo e molto di più. Volerai ancora più in alto, perché so che questo è solo l’inizio.. Ti amo tanto e tiferò sempre per te". Il post si conclude con un Forza Roma. Dunque nella truppa delle mogli e delle fidanzate tifose della Roma arriva anche la bella Bruna. Le parole della ragazza hanno sciolto il difensore che ha risposto in portoghese, sciogliendosi: "Grazie per tutto amore mio, per il tuo sostegno e supporto, sei la mia ispirazione quotidiana, ti amo".

Nel suo profilo il difensore ha parlato solo di calcio. "Abbiamo giocato con il cuore e abbiamo lottato fino alla fine portando a casa un risultato importante e anche il mio secondo goal in Europa. Per ora godiamoci questa vittoria, ma da domani testa al Bologna", scrive dopo la rete decisiva. Tuttavia la serata trionfale giallorossa è stata offuscata dall'infortunio muscolare che ha costretto Leonardo Spinazzola - fino a quel momento migliore in campo - ad uscire nel primo tempo. Il laterale, in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio, dopo la vittoria ha postato su Instagram, un messaggio alla squadra: "Lottando. Insieme. Forza ragazzi".

