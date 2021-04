Inter-Sassuolo 2-1, gol e highlights: Lukaku e Lautaro sono una sentenza. Scudetto più vicino | Video

08 aprile 2021 a

a

a

Inter inarrestabile verso il suo diciannovesimo Scudetto. La locomotiva di Antonio Conte non si ferma e fa un altro passo importante verso il tricolore superando nel recupero della 28esima giornata 2-1 il Sassuolo e collezionando la decima vittoria consecutiva. A decidere la sfida di San Siro il gol al 10’ di Lukaku e al 67’ di Lautaro Martinez. Nel finale per i neroverdi in rete Traorè. In classifica i nerazzurri allungano salendo a 71 punti, 11 in più del Milan, gli emiliani restano fermi a quota 40. Questo il video degli highlights del match.

La prima occasione al 5’ è di marca neroverde con Obiang che da fuori area lascia partire un tracciante di poco a lato. Passano una manciata di secondi e si fa vedere l’Inter, Young crossa per Hakimi, il colpo di testa è fuori misura. Al 10’ nerazzurri in vantaggio, Young mette al centro per Lukaku che prende il tempo al difensore e di testa fulmina Consigli sul palo lontano. Nel finale, minuto 41’, Boga arriva a tu per tu con Handanovic con Skriniar che però lo chiude in extremis. Il Sassuolo nonostante le assenze dei nazionali prova a riacciuffare il pareggio, al 55’ Obiang tenta un diagonale rasoterra bloccato da Handanovic. Insistono gli emiliani, al 60’ punizione dal lato corto dell’area di Raspadori, palla deviata in corner. Al 67’ l’Inter raddoppia in contropiede, Lukaku inizia l’azione e vede libero Lautaro, l’argentino di sinistro fulmina Consigli. All’84’ Traorè accorcia le distanze per il Sassuolo con un tiro a giro sul secondo palo. Nel recupero Sanchez con un pallonetto sfiora la terza marcatura. A nove giornate dal termine così l'Inter si porta a +11 dal Milan. Per conquistare aritmeticamente lo Scudetto, ai nerazzurri di Antonio Conte mancano appena 16 punti. Domenica 11 aprile l'occasione per avvicinarsi ulteriormente al titolo: si gioca alle 12,30 contro il Cagliari, sempre a San Siro.

Inter vince e Conte punzecchia la Juve: "Gran cosa poterla spodestare". Bianconeri battono il Napoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.