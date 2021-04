Ternana, altra goleada: 7-2 alla Cavese

Foto: principi

Al termine della gara festa grande con la premiazione da parte di Lega Pro

07 aprile 2021 a

a

a

Un'altra goleada. Ternana-Cavese finisce 7-2 e Vantaggiato si prende la scena. La cronaca. Una doppietta che certifica come il gol non ha mai finito di scorrere nelle vene del brindisino. Passaggio filtrante di Torromino, Vantaggiato è l’unico a capirne la traiettoria e a toccare quanto basta per superare Kucich. Poi, la magia. La palla si innalza, Vantaggiato si coordina e come già fatto vedere qualche stagione fa contro la Fermana, si esibisce in una splendida rovesciata. Doppietta e doppia cifra raggiunta nella classifica cannonieri a quota undici gol stagionali. Matera fa vibrare il palo alla destra di Vitali (all’esordio in campionato), stessa sorte per un tiro a colpo sicuro di Torromino a distanza di pochi secondi. Peralta allora decide di mettersi in proprio: dribbling orizzontale convergendo verso il centro e sinistro a giro sotto l’incrocio. La Ternana archivia la pratica mentre si dirige verso lo spogliatoio.

Potenza-Ternana 0-2, Furlan e Falletti firmano la vittoria numero

I gol non mancano neanche nella ripresa. Pronti via Laverone approfitta di una mischia in area e sigla la quarta rete rossoverde. La Cavese trova il gol: Scoppa da lontano indirizza al volo sul palo lontano dove Vitali non può arrivare. Girandola di cambi e c’è ancora tempo per la Ternana di chiudere il match con punteggio più che tennistico. Suagher si invola in contropiede e chiude dopo l’assist di Torromino. Peralta scambia in area con Partipilo e griffa la doppietta personale. Gioia anche per Ricchi della Cavese dopo un’indecisione di Ndir, anche lui all’esordio, e secondo gol campano. Infine, Partipilo segna e stacca in classifica cannonieri Falletti, marcando anche il record dei gol segnati dalla Ternana su singola partita. Poi la premiazione finale da parte della Lega Pro.

Bisceglie-Ternana 1-2, manca solo un punto alla promozione in serie B

TERNANA_CAVESE 7-2 TERNANA (4-2-3-1): Vitali 6; Laverone 6,5, Suagher 7 (20’ st Ndir 6), Russo 6,5, Mammarella 6,5 (34’ st Celli sv); Damian 6,5, Salzano 6,5; Peralta 7,5 (34’ st Ferrante sv), Falletti 6,5 (14’ st Partipilo 7), Torromino 6,5; Vantaggiato 7,5 (14’ st Onesti 6,5). (A disposizione: Casadei, Furlan, Proietti, Boben, Paghera, Raicevic). All.: Lucarelli 8. CAVESE (3-5-2): Kucich 5; Matino 5, De Franco 5, Lancini 5 (32’ st Marzupio sv); Nunziante 6 (12’ st Senesi 5,5), Matera 6, Scoppa 6 (20’ st Pompetti 5,5), Lulli 5 (1’ st Cuccurullu 5), Ricchi 6,5; Bubas 5, Gatto 5 (20’ st Montaperto 5,5). (A disposizione: Russo, Paduano, Favsuli, De Rosa, Senese, Semeraro, Gega). All.: Grottola 5. ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto 6. RETI: 17’ e 24’ pt Vantaggiato, 38’ pt Peralta, 3’ st Laverone, 7’ st Scoppa, 19’ st Suagher, 29’ st Peralta, 31’ st Ricchi, 44’ st Partipilo,. NOTE: Calci d’angolo: 4-4. . Recupero: 1’ pt, 4’ st

Tre maglie della Ternana all'asta per la piccola Caterina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.