Inter-Sassuolo: probabili formazioni, orario e diretta tv. Conte vede lo scudetto

Appuntamento con la decima vittoria consecutiva per l'Inter di Antonio Conte sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto. Reduce dalla vittoria esterna per 1-0 contro il Bologna firmata Lukaku, alle 18.45 ospita al Meazza il Sassuolo nel recupero della 28esima giornata di Serie A. La partita non si disputò a causa dei numerosi casi di Covid presenti al momento all'interno della rosa nerazzurra.

I nerazzurri comandano la classifica con 68 punti e vincendo oggi volerebbero a +11 sul Milan, secondo a quota 60, a nove turni dalla fine. Il sogno scudetto si avvicina sempre più e una vittoria contro i neroverdi significherebbe mettere una certa distanza dalle inseguitrici. Il Sassuolo, però, dopo il 2-2 contro la Roma, vorrà giocarsi le sue carte e i precedenti dicono che, tranne i primi incontri, i nerazzurri hanno sempre fatto fatica contro i neroverdi. Nei 15 precedenti in Serie A tra le due formazioni, infatti, ad avere la meglio è il Sassuolo con 7 vittorie, completano lo score 6 successi dell'Inter e 2 pareggi: contro nessun’altra formazione gli emiliani hanno registrato più successi nel torneo. Qualora i ragazzi di De Zerbi dovessero sbancare il Meazza scavalcherebbe in classifica il Verona volando all'ottavo posto con 43 punti.

La sfida di San Siro è in programma alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Dazn e Dazn 1 (Sky Canale 209). Le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Skriniar; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Martinez. (A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, D'Ambrosio, Vecino, Vidal, Sensi, Sanchez, Pinamonti). All. Conte. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Magnanelli, Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. (A disposizione: Pegolo, Turati, Peluso, Piccinini, Saccani, Rogerio, Obiang, Artioli, Karamoko, Haraslin, Oddei). All. De Zerbi. ARBITRO: Massa di Imperia.

