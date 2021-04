Nicolò Zaniolo, l'ex fidanzata Sara Scaperrotta mostra il pancione su Instagram. In arrivo il figlio

06 aprile 2021 a

Per Nicolò Zaniolo il rientro in campo è sempre più vicino. Ma per il talento della Roma si avvicina sempre di più un altro traguardo. Quello della paternità. Tra una seduta in palestra, una di allenamento a Trigoria e i messaggi social con l'attuale fidanzata Chiara Nasti, va avanti la gravidanza di Sara Scaperrotta, la ex mollata poco prima di natale che aspetta un figlio da lui. A ricordare in qualche modo al calciatore che tra qualche settimana diventerà nonostante tutto padre ci ha pensato la bella Sara, molto attiva suoi social, che ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si vede il pancione che cresce.

Nicolò Zaniolo e la sua ex si sono lasciati piuttosto male a dicembre. Il calciatore ha sempre detto che si prenderà le sue responsabilità, in ogni caso ha iniziato una nuova storia. Prima c'erano state le voci di un flirt con la modella russa Madalina Ghenea, poi su Instagram è sbocciata la storia con Chiara Nasti, influencer napoletana di 23 anni che negli ultimi giorni è stata presa di mira dagli haters. “Se Zaniolo avesse giocato in Serie D ti saresti ugualmente innamorata?", ha domandato un utente del social. "A me non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo già da quasi un anno insieme.

Una rivelazione "bomba" visto che all'epoca Zaniolo era fidanzato con Sara Scaperrotta. "Sono totalmente indipendente, non mi serve un uomo per essere mantenuta. Non mi piace rispondere a cose che riguardano ‘noi’ anche perché né io né lui viviamo di gossip. Su di lui se ne sono sentite tante negli ultimi mesi anche perché credo che forse chi era intorno a lui era appunto intenzionato a fare gossip. Io e lui abbiamo un rapporto super speciale e lo diventa sempre di più. Lui è una delle persone più belle e buone che io abbia mai conosciuto, giuro! E mi spiace anche quando mettono bocca su cose private non conoscendo delle dinamiche", ha concluso l'influencer.

