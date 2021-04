Tennis, Angelica Raggi perde la finale di Monastir

La 22enne ternana è stata sconfitta da Anna Kubareva

05 aprile 2021 a

a

a

Angelica Raggi lascia la “bolla” di Monastir, dove ha disputato sei tornei, con il secondo posto conquistato proprio nell’ultimo. La 22enne ternana ha perso nella finale del torneo Itf da 15.000 dollari, disputato sui campi veloci tunisini, dove aveva vinto nel 2018. Purtroppo, stavolta, dopo aver fatto un bellissimo percorso, la 22enne ternana che si allena con il coach Luca Giordato al Ct Spoleto, ma è tesserata per il circolo Canottieri Aniene di Roma, si è dovuta arrendere alla testa di serie numero 2, la 20enne bielorussa Anna Kubareva, numero 455 Wta, brava ad imporsi con un doppio 6-1. Raggi ha pagato un po’ la stanchezza per le maratone precendenti.

Sinner batte Bublik e vola in semifinale all'Atp di Miami

In semifinale Angelica Raggi aveva superato la testa di serie numero 1 Magali Kempen, numero 422 Wta in rimonta: 1-6, 6-2, 6-1. Angelica Raggi ha messo in fila una serie di vittorie davvero importanti, partendo in tabellone con una wild card. Nei quarti di finale ha superato, la 23enne belga Eliessa Vanlangendonck, numero 782 Wta: 6-7 (11), 6-4, 6-4. Negli ottavi Angelica aveva fatto addirittura meglio, mettendo fuori la racchetta numero 4 del torneo, ovvero, la statunitense Anastasia Nefedova, 533 Wta e ancora in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. Al primo turno si era liberata della giocatrice russa Daria Lodikova, ancora più in alto di lei in classifica (591 Wta) con un netto 6-0, 6-1.

Tennis, Atp Miami: Sinner prodigioso, vince e va in finale

Angelica Raggi ha fatto un bel percorso anche nel torneo di doppio insieme a Chiara Catini. La coppia italiana è stata battuta in semifinale da Isabelle Haverlag e da Anastasia Pribylova 6-2, 6-4. La trasferta in Tunisia, dunque, è stata positiva per Angelica Raggi che quest’anno ha cominciato con il passaggio nel gruppo 1 della Seconda categoria e ora tornerà ad allenarsi con più entusiasmo per cercare di continuare a ben figurare nel circuito professionistico e per salire ancora di più in classifica, cercando di tornare al best ranking del 2018 (732 Wta, ore è la numero 866).

Tennis, Angelica Raggi in finale sul veloce di Monastir

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.