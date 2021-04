Alex Schwazer, petizione de Le Iene: "Firmate, è innocente. Portiamolo alle Olimpiadi"

05 aprile 2021 a

a

a

Le Iene si mobilitano per cercare di ottenere che l'atleta italiano Alex Schwazer, marciatore e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008, possa disputare i prossimi Giochi Olimpici. Dopo i servizi mandati in onda nelle ultime puntate, la produzione della trasmissione che va in onda su Mediaset, lancia una raccolta firme sulla piattaforma chamge.org. E' un appello al presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi. "Schwazer - si legge - è stato vittima di un’ingiustizia. Lo scorso mese il tribunale di Bolzano ha archiviato le accuse di doping contro Alex, stabilendo che i campioni di urina erano stati alterati. La giustizia italiana si è opposta nettamente alla sua condanna, ma le istituzioni sportive continuano a tenerlo qualificato fino al 2024, non è giusto. Si chiede che ad Alex, ormai scagionato, venga data la possibilità di partecipare alle olimpiadi di Tokyo".

Video su questo argomento Alex Schwazer, la voglia di rivincita dal palco di Sanremo

Nell'appello viene spiegato nei dettagli cosa è accaduto: "Il 18 febbraio 2021 un giudice del tribunale di Bolzano ha disposto l’archiviazione delle accuse contro Alex Schwazer indagato per aver fatto uso di sostanze dopanti e, nella stessa ordinanza, ha stabilito con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati erano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi. Nonostante la giustizia ordinaria si sia espressa così nettamente, al momento le principali istituzioni sportive che lo avevano squalificato fino al 2024, non sono disposte a riconsiderare il suo caso".

Sinner, dedica della sexy fidanzata dopo il ko a Miami: il pensiero (col cuore) di Maria Braccini

"Una squalifica che ha già tolto ad Alex 4 anni di vita e se le autorità sportive internazionali non si esprimeranno, Alex dovrà stare fuori dall’agonismo per altri 3 anni". Poi l'appello agli utenti: "Attraverso la tua firma non solo puoi aiutare Alex a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo che si terranno fra pochi mesi, visto che è suo diritto. Ma anche batterti per uno sport trasparente e libero da ingiustizie". La petizione fino ad ora ha ottenuto oltre 60 mila firme, ovviamente l'obiettivo è raccoglierne il più possibile.

Torino-Juventus 2-2, gol e highlights: Ronaldo nel finale salva la Signora in crisi



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.