Sinner, dedica della sexy fidanzata dopo il ko a Miami: il pensiero (col cuore) di Maria Braccini

Jannik Sinner sconfitto ma non vinto sul cemento del "Miami Open", primo Atp Masters 1000 stagionale (la vittoria in finale del prestigioso torneo di tennis è andata al polacco Hurkacz in due set) trova a consolarlo (a distanza) la bella fidanzata Maria Braccini. La sexy ragazza del campione italiano (l'altoatesino ha poco più di 19 anni) ha postato un video sulle stories di Instagram subito dopo la premiazione proprio dedicato al suo amore Sinner.

Maria, influencer di 21 anni, ha omaggiato il suo ragazzo in un momento di sconfitta dimostrandosi comunque orgogliosa dello straordinario cammino di Jannik, postando il video nel quale appare Sinner che si rivolge ai presenti (e al pubblico televisivo) dopo il premio del secondo posto. Maria Braccini pubblica le immagini con la musica di "Baby" con il refrein della nota canzone e in alto a destra c'è un cuore per Jannik. Un pensiero affettuoso per una coppia, giovanissima, che sta insieme dal mese di settembre scorso, come rivelato da Sinner. Il tennista ha anche esaltato la semplicità della ragazza ("è tranquilla e non mi mette nessuna pressione"), una ragazza bellissima e che è molto seguita su Instagram dove appare anche in scatti sexy. Ieri sera Sinner, dopo la sconfitta, ha dimostrato fra l'altro, anche di essere un campione di sportività.

"Prima di tutto complimenti a te, sei probabilmente il mio migliore amico nel tour e spero che giocheremo ancora il doppio insieme", aveva affermato Sinner durante la premiazione rivolgendosi a Hurkacz. "Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo torneo in un tempo triste per quello che succede del mondo. È bello aver rivisto un pò di pubblico in tribuna: per noi giocatori è sempre molto importante. Sono state due settimane fantastiche: oggi non era la mia giornata", aveva ammesso Jannik. Poi il pensiero della fidanzata Maria, lontana che lo ha seguito con un cuore mostrato a tutti.

