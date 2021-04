Super Sinner, la finale a Miami vale il best ranking: 23. Barazzutti: "Può già vincere uno Slam"

05 aprile 2021 a

Traguardo importante per il tennis italiano, che per la prima volta nella storia porta 10 giocatori tra i primi 100 della classifica Atp. Un dato che certifica una volta di più la straordinaria salute del movimento tricolore, impreziosita anche da un top ten, due top 20 nel ranking e dai continui progressi dei Next Gen Jannik Sinner, capace di arrivare alla prima finale di un Master 1000 a Miami e Lorenzo Musetti, con i suoi 19 anni appena compiuti il più giovane giocatore nella top 100.

Conferma sulla decima poltrona per Matteo Berrettini (al rientro nel circuito questa settimana, a Cagliari, in doppio con il fratello Jacopo) a novembre 2019 entrato prepotentemente in Top 10 a coronamento di una stagione in continua ascesa - quarto italiano nell’Era Open a riuscire in tale impresa e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9), mentre perde una posizione lo stesso Fognini, ora al 18esimo posto. La finale a Miami ha consentito invece a Sinner di guadagnare altri otto posti e balzare al numero 23, ritoccando ancora il proprio best ranking (sono 116 i punti che lo separano dalla Top 20), mentre è stabile al 34esimo posto Lorenzo Sonego.

Gli altri top 100 azzurri sono Stefano Travaglia (69), Salvatore Caruso (87), Lorenzo Musetti, che si assesta al numero 90. Poi Gianluca Mager (91), Marco Cecchinato (93) e Andreas Seppi (96). Su Sinner ha detto la sua l'ex capitano della Nazionale di Coppa Davis Corrado Barazzutti: "E' un predestinato, credo sia già in grado e pronto per vincere addirittura uno Slam. E' un giovane che però ha tutti i requisiti per essere pronto per vincere uno dei grandi tornei ed è certamente un giocatore che potrà essere uno dei futuri numeri uno del mondo. Non ha fatto altro che confermare quello che può essere il suo futuro, che poi è già un presente", ha affermato l'ex tennista.

