Bologna-Inter 0-1, gol e highlights: Lukaku ancora decisivo. Nona vittoria di fila per Conte | Video

Un gol di Lukaku regala all'Inter la nona vittoria consecutiva e una seria ipoteca sulla conquista del diciannovesimo Scudetto della sua storia. I nerazzurri infatti sbancano Bologna grazie a una rete del belga (1-0), nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A e volano a +8 dal Milan, con una partita ancora da recuperare e a +12 dalla Juventus, a parità di gare disputate, dopo la frenata (2-2) dei bianconeri nel derby contro il Toro. Un match, quello del Dall'Ara, in cui la squadra di Conte ha giocato da grande squadra, senza praticamente rischiare più di tanto e colpire al momento giusto.

L'episodio decisivo al 31', scambio tra Bastoni e Young sulla corsia di sinistra, traversone del difensore azzurro e incornata di Lukaku. Dopo il miracolo di Ravaglia, Big Rom è pronto a ribadire in gol con il destro, per il ventesimo centro in campionato. Nella ripresa anche un palo colpito da Lautaro Martinez che avrebbe reso completa magari la festa per la LuLa. Handanovic corre pochissimi rischi, anche nel finale un po' nervoso con le ammonizioni, tra le altre, per Brozovic e Bastoni che diffidati, salteranno il recupero in programma mercoledì 7 aprile alle 18,45 contro il Sassuolo. Una giornata perfetta quindi per i nerazzurri che allungano ancora in classifica dopo i mezzi passi falsi di Milan e Juventus.

I rossoneri sono stati fermati dalla Sampdoria nell'ormai campo tabù di San Siro, visto che la squadra di Pioli non vince nel suo stadio da sei partite. Per i bianconeri sconfitta evitata da Ronaldo nel finale per un punto che non serve granché a entrambe le formazioni. Anche il Toro infatti resta in zona pericolosa, con appena un punto di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Mercoledì 7 aprile recuperi fondamentali in campionato: si giocano Inter-Sassuolo e Juve-Napoli. Un capitolo che potrebbe rivelarsi davvero decisivo.

